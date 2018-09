Region Pinneberg in Kürze : +++ Feuerwehr verhindert Gasexplosion +++ L110 in Ellerhoop ab heute gesperrt +++ Holsteiner Apfeltage gestartet +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

10. September 2018, 06:00 Uhr

Quickborn Bei einem Großeinsatz in der Nacht zu Sonntag haben Quickborner Feuerwehrleute möglicherweise eine Katastrophe verhindert. Vier Gasflaschen sind nach einem Brand in dem Toilettenhäuschen auf einer Baustelle in der Quickborner Bahnhofstraße von den Flammen erfasst worden und teilweise geborsten. Das austretende Gas verstärkte die Wucht des Feuers, das auf ein benachbartes Einfamilienhaus überzugreifen drohte. Dazu kam es durch das Eingreifen der Wehr nicht.

Ellerhoop Autofahrer, aufgepasst: Ab heute ist die Ortsdurchfahrt Ellerhoop im Zuge der Landesstraße 110 wegen Bauarbeiten gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Wer zwischen Barmstedt und der A23-Anschlussstelle Tornesch unterwegs ist, muss noch bis voraussichtlich Freitag, 19. Oktober, längere Wege in Kauf nehmen. Die offizielle Umleitung führt über Seeth-Ekholt, Elmshorn, Kölln-Reisiek sowie Bevern und ist ausgeschildert.

Elmshorn Am Freitagnachmittag hat ein Lastwagen sich in der Bahnunterführung in der Elmshorner Königstraße festgefahren. In der Bahnunterführung, bei der die Durchfahrtshöhe durch Beschilderung auf 2,40 Meter begrenzt ist, stieß das Dach des Lkw gegen 14.20 Uhr gegen die Decke des Bauwerks. Die Brücke blieb heil, deshalb konnte der Bahnverkehr fortgesetzt werden. Der Lkw jedoch wurde laut Polizei massiv beschädigt und musste von einer Spezialfirma geborgen werden. Deshalb musste die Polizei die Königstraße und die Geschwister-Scholl-Straße bis 17.50 Uhr voll sperren.

Haselau Der Schirmherr der Holsteiner Apfeltage 2018 Helmut Plüschau nennt sie eine „Erfolgsstory“: Die Tage und Wochen, die vom Apel in vielfacher Form geprägt sind und der auch in diesem Jahr wieder etliche Beteiligte inspiriert hat. Mehr als 400 Gäste konnten sich von dem kollektiven Geist rund um den Apfel gestern bei der feierlichen Eröffnung der 20. Holsteiner Apfeltage in Verbindung mit dem „Tag des offenen Hofes“ auf dem Obsthof Plüschau in Haselau-Hohenhorst am Neuen Weg überzeugen. Zahlreiche Veranstaltungen sind in den kommenden Wochen geplant.

Pinneberg Gestern standen die Kinder im Fokus der Kreisstadt: Beim Kindertag amüsierten sich Groß und Klein in Pinneberg. Minister Heiner Garg (FDP) war auch zu Gast. "Ich finde, dass jeder Tag ein Kindertag sein sollte", sagte er. Zusammen mit Kurt Desselmann, Vorsitzender des Vereins Pinneberger Kinder, und Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) eröffnete er die Veranstaltung rund um die Drostei.

Schenefeld Wenn die Radsportgemeinschaft Blankenese zum Blankeneser Rundtörn einlädt, treffen sich die Sportler in Schenefeld beim Autohaus Hermann Kröger. So auch gestern. 301 Rennradfahrer düsten durch die Düpenaustadt. Mittlerweile ist die Teilnahme an diesen Radtourenfahrten zwar allgemein rückläufig, berichtete Organisator Arne Naujokat. Die Teilnehmer hatten aber sichtlich Spaß.

Wedel Das Medienkonzept für die Wedeler Schulen wurde im Oktober 2017 beschlossen. Im Johann-Rist-Gymnasium wurden 42 neuePCs und 35 Access-Points installiert. Zudem gab es mehrere Gesprächsrunden zwischen Verwaltung und Schulen. „Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen“, sagte Burkhard Springer, Leiter des Fachdiensts Bildung, Kultur und Sport im gleichnamigen Ausschuss. „Wir haben Mittel für 2018 eingeworben und alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, wollten dem Konzept aber nicht vorgreifen.“ Die Stadt will jetzt die IT-Dienstleistungen neu ausschreiben – aufgeteilt in Hardware und Service. „Die Entscheidung über die Vergabe treffen Sie, da wir sicherlich bei mehr als 200.000 Euro landen werden“, teilte Springer den Ausschussmitgliedern mit.

Hamburg Autofahrer haben am Wochenende wegen Bauarbeiten und einer Brückenüberprüfung im Raum Hamburg insbesondere auf der Autobahn1 Geduld gebraucht. Der Verkehrsleitzentrale zufolge staute es sich hier in Richtung Süden ab Stapelfeld auf rund 14 Kilometern. Auf der A7 ging es deutlich besser voran.

Schleswig-Holstein Initiatoren von Volksinitiativen haben es bald leichter: Sie sollen die Namen von Unterstützern künftig auch digital und nicht mehr nur auf Papierlisten sammeln können. Bis Ende des Jahres will das Innenministerium dafür eine technisch wie rechtlich wasserdichte Lösung in Form einer Online-Plattform entwickeln. Das kündigt die Landesregierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage des SSW-Landtagsabgeordneten Flemming Meyer an.