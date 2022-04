Kreis Pinneberg in Kürze : Feuerwehr rettet Nutria +++ Wintereinbruch sorgt für Probleme im Bahnverkehr +++ Ein Youtube-Star aus Quickborn

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 1. April wichtig ist.

Uetersen Eine offensichtlich noch junge Nutria hatte sich am Mittwoch (30. März) zu weit vorgewagt und war am Großen Wulfhagen in Uetersen in einen Lichtschacht (Kasematte) gefallen. Selbstständig herauskrabbeln konnte das Tier nicht. Eine junge Frau, die die Biberratte in ihrem „Gefängnis“ entdeckt hatte, wählte den Notruf. Die angerückte Feuerwehr ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.