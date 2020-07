Kripo vermutet Brandstiftung : Feuerwehr löscht brennendes Auto in Pinneberg

Der BMW war in der Straße Damm geparkt und stand lichterloh in Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise.

von Felisa Kowalewski

20. Juli 2020, 14:15 Uhr

Pinneberg | Feuer am Damm: In der Nacht zu Montag, 20. Juli, brannte laut Polizei ein Auto an der Hauptverkehrsstraße von Pinneberg.

Nah geparkte Autos werden vor den Flammen gerettet

Kurz nach Mitternacht wurde der brennende BMW der 3er-Serie gemeldet. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Pinneberg rückte sofort aus.

Der geparkte Pkw brannte in voller Ausdehnung. Freiwillige Feuerwehr Pinneberg

Die zehn Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf auf drei weitere dort geparkte Fahrzeuge übergingen. Nach knapp einer Stunde war das Feuer gelöscht und der Einsatz der Wehr beendet.

Spurenlage deutet auf Brandstiftung hin

Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, denn sie vermutet aufgrund der Spurenlage Brandstiftung. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrzeugbesitzer seinen Wagen am Sonnabend, 18. Juli, gegen 21 Uhr im Damm am Fahrbahnrand abgestellt.

Die Ermittler bitten nun um Hinweise von Bürgern, die zum Tatzeitpunkt in der Nacht darauf verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alle Hinweise, die mit der Tat in Verbindung stehen, können unter Telefon (04101) 2020 gemeldet werden.

