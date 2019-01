Feuerwehr eilt 440 Mal zu Hilfe

Jahresbilanz 2018 vorgestellt / Anastasios Dreeßen ist neuer Gerätewart / 68 Einsätze „Tür verschlossen“

von René Erdbrügger

18. Januar 2019, 16:41 Uhr

Eine Personalie gleich zu Beginn. Er ist der Neue bei der Pinneberger Feuerwehr: Anastasios Dreeßen. Der 28-Jährige ist Gerätewart und unterstützt tatkräftig seine zwei Kollegen bei der Wartung des Fuhrparks. „Ich bin dafür verantwortlich, dass die Fahrzeuge technisch funktionieren“, bringt es der junge Mann auf den Punkt.

„Wir sind stolz, ihn zu haben. Er sorgt dafür, dass wir Tag und Nacht rausfahren können“, lobt dann auch Wehrführer Claus Köster den Kameraden. Köster und Hauptbrandmeister Kai Halle sowie die Sprecher der Feuerwehr, die Brüder Christoph und Alexander Supthut, stellten in der Wache die Jahresbilanz 2018 vor.

Die wichtigsten Zahlen: 440 Mal eilten die Kameraden im vergangenen Jahr zu Hilfe. „Knapp unter dem Ergebnis von 2017. Aber es ist das fünfte Jahr in Folge, dass wir über 400 Einsätzen liegen“, berichtet Alexander Supthut. Wenn man sich anschaue, wie die Stadt Pinneberg wachse, werden es künftig nicht weniger sein, so der Sprecher. Insgesamt wurden 43 000 Kilometer zurückgelegt. Tote bei Bränden und Verkehrsunfällen gab es nicht zu beklagen.

Bei 68 Einsätzen hieß es „Tür verschlossen“. Brandmeldeanlage- und Rauchwarnmelder-Einsätze gab es 99. In 102 Fällen löschte die Wehr Brände, die Umwelteinsätze beziffert die Statistik mit 25, acht Mal musste die Feuerwehr zu Verkehrsunfällen ausrücken.

Besonders in Erinnerung bleibt ein Unfall am 12. März. Auf der A 23 war der Fahrer eines schmucken Ferrari F 12 zu schnell gefahren und mit seinem Sportwagen von der Straße abgekommen. Der Fahrer musste aus dem Luxusschlitten befreit werden. „Die Fahrerseite war stark deformiert und ein dicker Baum erschwerte den Zugang“, erinnert sich Christoph Supthut. Sportwagen oder auch Elektrofahrzeuge: Tatsächlich werden die Kameraden über deren bauliche und technische Besonderheiten auf Lehrgängen und in Seminaren informiert, um möglichst schnell eine Rettung vornehmen zu können, betont Halle.

Doch zurück zur Brandbekämpfung: Gleich mehrmals musste die Feuerwehr zu der ehemaligen Metallgießerei an der Hermannstraße ausrücken. Im Juli hielt dort ein Großfeuer die Wehr in Atem. Der Einsatz dauerte fünf Stunden. Im Dezember brannte es dort erneut. Das Feuer in einem Kellerraum wurde mit Druckluftschaum bekämpft. „Hier hatten Leute versucht, die Kupferleitungen zu entfernen und dabei die Isolierung in Brand gesteckt“, führt Köster aus. Alarmiert wurde die Feuerwehr von Bahnreisenden, die das Feuer vom Zugfenster aus gesehen hatten.

Ortswechsel: Der Feuerwehr Pinneberg ist die Einsatzstelle in der unteren Dingstätte wohlbekannt. Mehrfach mussten dort Brände gelöscht werden. Zuletzt am 11. Dezember. Wer die Feuer gelegt hat, steht bis heute nicht fest.

Fast jeden Tag muss die Feuerwehr ausrücken. Oft auch mehrmals. Umso erfreulicher für den Wehrführer, dass sich die Zahl der aktiven Mitglieder erhöht hat. Es sind 99 – sechs mehr als im vergangenen Jahr. „Ein schöner Trend“, sagt Köster. „Wir bekommen alles nur auf die Reihe, wenn man es auf mehrere Schultern verteilt“, lautet sein Fazit. Auch technisch sei die Pinneberger Feuerwehr auf dem neuesten Stand. Unter anderem wurde im vergangenen Jahr die Schutzkleidung erneuert. Und es wird noch besser: Im ersten Quartal wird ein neuer Kommandowagen erwartet, Ende 2019 soll die neue Drehleiter geliefert werden.