Region Pinneberg in Kürze : +++ Feueralarm im Luckner-Haus ++ Etat-Forderung in Pinneberg ++ Sperrung der B431 +++

Wedel Feueralarm gestern um kurz nach 11 Uhr im Graf-Luckner-Haus: Bei Handwerkerarbeiten im Keller des Seniorenheims am Hans-Böckler-Platz war Isoliermaterial in Brand geraten. Der Rauch zog laut Feuerwehr durch einen Belüftungsschacht und löste die Brandmelderanlage aus. Als die Wehr mit den ersten Kräften eintraf, war das Feuer bereits gelöscht, so dass lediglich das Gebäude belüftet werden musste. Insgesamt 23 Kräfte und vier Fahrzeuge wurden für den Einsatz mobilisiert.

Pinneberg Das Land hat weitere drei Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen im Pinneberger Haushalt 2017 genehmigt. Darüber ist die Freude groß, doch über die Verteilung gibt es unterschiedliche Auffassungen. Geht es nach der Verwaltung, soll eine Million Euro für die Johann-Comenius-Schule (JCS) und zwei Millionen Euro für den Bahnhofsvorplatz Südseite verwendet werden. Doch das geht der Fraktion Grüne & Unabhängige gegen den Strich. Ihr Vorschlag: Eine Million Euro soll für den JCS-Ersatzbau verwendet werden, aber nur eine Million Euro für den Bahnhofsvorplatz-Süd. Dann könnten 500.000 Euro in die Schulbausanierung fließen, um auf Unvorhergesehenes vorbereitet zu sein. Bei Nichtbedarf könnte das Geld auch für den IT-Bedarf an den Schulen verwendet werden. Die anderen 500.000 Euro sehen die Grünen für einen möglichen Kita-Neubau beispielsweise am Ostermannweg vor.

Elmshorn Autofahrer müssen sich auf die nächste große Sperrung einstellen. Von Montag, 26. Juni, bis zum 22. Juli wird die Bundesstraße 431 zwischen dem Elmshorner Wedenkamp und Neuendorf komplett gesperrt. Der Grund: Das Land und die Stadt erneuern gemeinsam die B431. Die Kosten dafür betragen 2,4 Millionen Euro. Autofahrer aus Elmshorn werden über Horst zur B431 in Glückstadt umgeleitet. Auf der Autobahn 23 werden Hinweisschilder aufgestellt, dass Glückstadt nur über die Anschlussstelle Hohenfelde erreichbar ist.

Quickborn Die Eulenstadt setzt bei der Bewältigung sozialer Aufgaben weiter auf die Unterstützung durch Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst. Zum 1. August und 1. September sind wieder sechs Stellen in verschiedenen städtischen Einrichtungen zu vergeben, auf die sich Interessierte ab sofort bewerben können. Vorteil dieses Freiwilligendienstes: Er steht auch älteren Menschen offen und kann unter bestimmten Voraussetzungen in Teilzeit abgeleistet werden.

Schenefeld Der Schenefelder Stefan Korth erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt: Sie halte Wohnungen für Flüchtlinge vor, die auch seiner Familie als Unterkunft dienen könnten, weil die zuerst genannte Variante finanziell lukrativer sei. Dem Vorwurf widerspricht Büroleiter Melf Kayser ausdrücklich. „Das ist vollkommener Schwachsinn“, sagte er im Gespräch. Kurths siebenköpfiger Familie droht nach einem Rechtsstreit mit dem Mieter die Obdachlosigkeit.

Barmstedt Die Entschädigung für eine Gleichstellungsbeauftragte wird in Barmstedt ab dem 1. Juli auf 355 Euro angehoben – die Behindertenbeauftragte dagegen wird nicht mehr Geld erhalten. Der Barmstedter Hauptausschuss lehnte es während seiner jüngsten Sitzung ab, die Entschädigung von derzeit 250 auf 355 Euro monatlich anzuheben. Während es für die Gleichstellungsbeauftragten gesetzliche Regelungen gebe, sei die Aufgabe der Behindertenbeauftragten ein reines Ehrenamt, argumentierten die Politiker. Zudem zahlten andere Kommunen erheblich weniger als Barmstedt: In Elmshorn und Bad Bramstedt etwa erhalten die Behindertenbeauftragten je 100 Euro pro Monat. In Barmstedt übt die Stelle seit vielen Jahren Edith Roppel aus. Sie ist zugleich für die Ämter Rantzau und Hörnerkirchen zuständig.

Uetersen Tobias Müller, Leiter des Kammerchors Uetersen, lädt für Sonntag, 25. Juni, in die Erlöserkirche ein. Dort beginnt um 18 Uhr das diesjährige Sommerkonzert des einst von Ilse Rieth gegründeten Chores. Heute steht die Chorgemeinschaft unter dem Dirigat des jungen Musikers, der mit seinem Klangkörper unter anderem fünf Versionen des alten Reimgebets „Ave verum“ zu Gehör bringen möchte. Die musikalische Stunde kann bei freiem Eintritt genossen werden.

Hamburg Als Protest gegen G20 haben Linksextremisten zahlreiche Störungen angekündigt. Knapp drei Wochen vor dem Gipfel in Hamburg legten Unbekannte in mehreren Bundesländern Feuer in Bahnanlagen. Die Feuer an Kabeln, die zu Behinderungen im Bahnverkehr führen, könnten eine antikapitalistische „Protest-Aktion“ gewesen sein - zumindest legt dies ein Bekennerschreiben auf der linken Internetseite „Linksunten Indymedia“ nahe. Die Ermittler prüfen derzeit noch die Echtheit der Botschaft, die am Montag unter dem Namen „Shutdown G20 – Hamburg vom Netz nehmen!“ online veröffentlicht wurde. Indymedia versteht sich als offene Plattform zur freien Verbreitung von Informationen. In der Vergangenheit waren dort im Zusammenhang mit Bekennerschreiben zu Straftaten auch Fälschungen aufgetaucht.

Schleswig-Holstein Ein U-Bahn-Surfer ist in Norderstedt lebensgefährlich verletzt worden. Der 27-jährige Hamburger war am Montagabend gegen 23 Uhr an der Haltestelle Richtweg auf dem Dach eines Waggons der U-Bahnlinie U1 mit schweren Kopfverletzungen gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der unter Alkoholeinfluss stehende junge Mann an der Haltestelle Norderstedt Mitte selbstständig auf das Dach des Waggons gelangt.

erstellt am 21.Jun.2017 | 06:00 Uhr