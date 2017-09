Feuer zerstört Stroh-Scheune

von Markus Lorenz

erstellt am 10.Sep.2017 | 16:50 Uhr

Bei einem Feuer aus ungeklärter Ursache ist eine Scheune in Bergewöhrden (Kreis Dithmarschen) völlig zerstört worden. Die Flammen griffen in der Nacht zu gestern zeitweise auch auf das angrenzende Wohnhaus über, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Scheune, in der Strohballen gelagert wurden, brannte vollständig ab, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Sachschaden liegt laut Polizei im höheren sechsstelligen Bereich.