Kreis Pinneberg : Feuer zerstört Bäckerei-Lagerhalle in Ellerbek

Ellerbek | Ein Feuer hat die Lagerhalle einer Großbäckerei in einem Gewerbegebiet in Ellerbek (Kreis Pinneberg) zerstört. Mit 180 Einsatzkräften sei die Feuerwehr am späten Samstagabend ausgerückt, nachdem sich der Brand aus bisher ungeklärter Ursache in der rund 1000 Quadratmeter großen Halle ausgebreitet hatte, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehrleute kämpften mehrere Stunden in der Nacht zum Sonntag gegen die Glut und auflodernde Flammen. Erst um zwei Uhr morgens war der Brand gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch bis in die frühen Morgenstunden an. Die Lagerhalle wurde vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war am Sonntag zunächst noch unklar.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 09:07 Uhr