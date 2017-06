Feuer vernichtet Lagerhalle

vergrößern 1 von 2 Foto: TVR-News (2) 1 von 2

Ein Flammenmeer hat am Sonnabendabend die 1000 Quadratmeter große Lagerhalle einer Ellerbeker Großbäckerei an der Waldhofstraße zerstört. Mehr als sieben Stunden brauchten insgesamt 180 Einsatzkräfte, um das Feuer zu löschen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ellerbek war um 21.30 Uhr alarmiert worden. Bereits während der Anfahrt wurden weitere Einheiten alarmiert. Die Halle stand beim Eintreffen vollständig in Flammen. Eine dichte Rauchwolke quoll aus dem Gebäude. Vorsorglich wurden Radiodurchsagen veranlasst, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im Einsatz waren auch der ABC-Dienst aus dem Kreis Pinneberg und der Umweltdienst der Berufsfeuerwehr Hamburg. Sowohl an der Einsatzstelle als auch in östlicher Richtung bis nach Hamburg wurden jedoch keine auffälligen Messwerte für Chemikalien festgestellt, teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg gestern mit.

Das Feuer war erst gegen Mitternacht unter Kontrolle. Mit Hilfe eines Baggers rissen Einsatzkräfte anschließend eine Seitenwand ein, um Brandnester löschen zu können. Die Halle zu betreten, war nicht mehr möglich. Die Hitze hatte Stahlträger aufgeweicht. Das Dach war teilweise eingestürzt.

Die letzten Feuerwehrkräfte rückten gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen wieder ab. Die Einsatzstelle wird nun von der Kriminalpolizei untersucht, um die Brandursache zu klären. Das Fazit von Einsatzleiter Stefan Birke: Auch wenn die betroffene Halle mit den Ausmaßen von 50 mal 20 Metern ausbrannte, hätten die Einsatzkräfte trotz der hohen Strahlungshitze verhindert, dass sich das Feuer auf benachbarte Gebäude und Grundstücke ausbreitete. Die Gefahr sei groß gewesen. Denn in der Nähe des Einsatzortes hätten zahlreiche Holzpaletten gelagert. Zudem retteten die Feuerwehrleute nach eigenen Angaben zwei Kastenwagen nahezu unversehrt. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben. Verletzte gab es nicht.

An dem Einsatz beteiligten sich die Feuerwehren Ellerbek, Bönningstedt, Egenbüttel, Rellingen und Hamburg sowie der ABC-Dienst und die technische Einsatzleitung des Kreises Pinneberg, die RKiSH, das DRK Ellerbek, Polizei und Kripo.

von Tobias Thieme

erstellt am 19.Jun.2017 | 16:00 Uhr