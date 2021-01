Feuer, Vermisstensuche und Corona

Die Pandemie beeinflusst 2020 auch die Arbeit der Pinneberger Feuerwehr / Sorgfalt zahlt sich aus: Keine Infektionen bei den Kameraden

10. Januar 2021, 13:39 Uhr

Pinneberg | In Zeiten von Corona ist alles ein bisschen anders. Gewöhnlich findet das Jahresgespräch mit den Vertretern der Pinneberger Feuerwehr in der Hauptwache an der Friedrich-Ebert-Straße statt. Doch da Außenstehende das Gebäude derzeit wegen der Pandemie nicht betreten dürfen, fand der Termin per Google meet statt.





408 Feuerwehreinsätze im vergangenen Jahr





„Das Jahr war relativ unspektakulär“, sagt Feuerwehrsprecher Christoph Supthut. Durch Covid-19 sei keine signifikante Steigerung oder Senkung der Alarmierungen festzustellen gewesen. In Zahlen: „Es gab 408 Einsätze 2020“, berichtet Wehrführer Claus Köster. Mehr als 2019. Da waren es 400 Einsätze. Damit rückte die Feuerwehr Pinneberg, unter den Städten im Land Schleswig-Holstein ohne eine Berufsfeuerwehr am dritthäufigsten aus. Lediglich Norderstedt und Elmshorn wurden häufiger alarmiert, so Köster.

„Es war alles dabei – vom Feuer bis hin zur Personenrettung aus dem Wasser“, sagt er. Es gab 99 Einsätze, bei denen ein Feuer gelöscht werden musste, 76 Mal rückten die Kameraden aus, um Türen zu öffnen. 44 Unwettereinsätze gab es, 20 Mal wurde die Wehr gerufen, um Personen aus einem Aufzug zu befreien.

Besonders beschäftigt haben die Wehr mehrere Großfeuer. Am 21. April musste die Feuerwehr Pinneberg zur nachbarschaftlichen Löschhilfe in die Gemeinde Prisdorf ausrücken. Auf dem Gelände des dortigen Golfclubs brannte ein Gebäude, in dem sich auch Wohnungen befanden. Im Bereich Köpenicker Straße/Berliner Straße in Pinneberg brannte es am 17.August im hinteren Teil eines Gebäudes – und zwar dort, wo früher die Videothek untergebracht war. Auch spektakulär: Am 14. November 2020 wurden die Kameraden zu einem Feuer auf dem Dach eines Hochhauses im Ortsteil Waldenau gerufen. Vier Stunden und 21 Minuten dauerte dieser Einsatz.

Doch das war nicht alles. „In diesem Jahr mussten wir mit der Drehleiter 14 Mal ausrücken, um Patienten aus ihren Wohnungen zu transportieren. In der Regel ist ein waagerechter Transport notwendig und die Treppenhäuser sind zu eng oder der Fahrstuhl zu klein“, ergänzt Supthut. Zwei Gefahrguteinsätze sowie 13 Mal gemeldeter Gasgeruch forderten die Wehr, die jeweils mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle ausrückte, teilt Supthut weiter mit.



Corona verändert die Organisation





Doch zurück zur Corona-Pandemie: Welche Maßnahmen hat die Feuerwehr in den eigenen Reihen getroffen? „Die Organisation ist umgestellt worden, um im Falle eines Falles einsatzbereit zu bleiben und nicht die gesamte Wehr lahm zu legen“, sagt Supthut. Es gab somit eine Trennung bei den Einsatzleitern als auch bei der Mannschaft, so dass sich immer die gleichen Personen treffen und bei einem möglichen Corona-Fall die Wehr weiterhin einsatzbereit bleibt. Die einen haben einen Tag-, die anderen einen Nachtdienst. Außerdem gibt es eine Truppe für kleinere Einsätze.

Mund- und Nasenschutz ist selbstverständlich Pflicht. Besonders, wenn die Blauröcke zusammen mit dem Rettungsdienst in die Wohnungen gehen, werden Ganzkörperschutzanzüge getragen, und es kommt später Desinfektionsmittel zum Einsatz. Das Resultat: „Bis heute gibt es keinen Corona-Fall in den Reihen der Wehr“, sagt Supthut nicht ohne Stolz. Sein Bruder Alexander Supthut ergänzt und lobt: „Die Kameraden sind sehr diszipliniert im Privaten und im Berufsleben gewesen.“

Allerdings muss er auch zugeben, dass das soziale Leben bei der Feuerwehr runtergefahren ist. Dienstbesprechungen und Schulungen finden online statt. „Das ersetzt keine Ausbildung und macht uns Sorgen“, sagt Christoph Supthut, denn bei einem Einsatz müssen alle Handgriffe sitzen. Aktuell hat die Feuerwehr Pinneberg übrigens 14 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, 101 aktive Feuerwehrfrauen und -männer sowie 15 Mitglieder in der Ehrenabteilung.



Modernisierung und neuer Wachenstandort





Was steht dieses Jahr an? „Die Modernisierung des Fuhrparks geht weiter. Wir bekommen zwei neue Einsatzfahrzeuge“, informiert Köster. Auch in den Folgejahren wird die Feuerwehr modernisiert und der Fahrzeugpark entsprechend des Bedarfsplans angepasst und alte Fahrzeuge ersetzt. Für Ende des Jahres rechnet Köster mit der Konkretisierung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie. Dann könnte auch der Standort für die neu geplante Wache feststehen.

Auch zum Thema Fahrradstraßen äußerte sich Köster. Allerdings kritisch. Hintergrund: Der ADFC plant flächendeckend Tempo-30-Zonen und Fahrradstraßen im ganzen Stadtgebiet. Doch die Mitglieder der Wehr müssten mit ihren Privat-Pkw zeitnah nach einem Alarm an der Feuerwache eintreffen, um dann mit dem Feuerwehrfahrzeug auszurücken, gibt Köster zu bedenken.

Eine Personalie gibt es auch noch: Kai Halle, der seit der Jugendfeuerwehrzeit nun seit 49 Jahren der Wehr angehört, wird sich nicht wieder zur Wahl zum stellvertretenden Wehrführer stellen. Der 61-Jährige hat dann 36 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen gedient, zuletzt 24 Jahre als stellvertretender Wehrführer. Zum Schluss spricht Köster einen Dank an die Verwaltung, die politischen Gremien sowie die Polizei, das Technische Hilfswerk (THW) und die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein. „Die Zusammenarbeit hat sehr gut geklappt.“