Region Pinneberg in Kürze : +++ Feuer in Pinneberg +++ Landfrauen Barmstedt-Rantzau feiern Jubiläum +++ Referendum über Rote Flora? +++

erstellt am 18.Sep.2017 | 05:30 Uhr

Pinneberg Feuer bei Mega Bike an der Pinneberger Mühlenstraße: Mehrere Anwohner hatten den Brand am Sonnabend um kurz vor Mitternacht gemeldet. Den 45 eingesetzten Feuerwehrleuten aus der Kreisstadt gelang es, die Flammen innerhalb von zwei Stunden zu ersticken. Zur Brandursache ermittelt die Kripo. Zur Schadenshöhe gibt es bisher keine Angaben.

Barmstedt Zahlreiche Gäste haben am vergangenen Sonnabend dem Landfrauenverein Barmstedt-Rantzau zum 25-jährigen Bestehen gratuliert. „Sie sind eine bedeutende und schlagkräftige Interessenvertretung für Frauen, die diese stark macht. Das Land braucht Frauen“, sagte Barmstedts Bürgermeisterin Heike Döpke. Und Heinz Brandt, Amtsdirektor des Amts Rantzau, fügte hinzu: „Sie sind Bestandteil des gemeindlichen Lebens, pflegen Brauchtum und sind nicht wegzudenken.“ Ehemalige und jetzige Vorsitzende erinnerten zudem an die Anfänge des Vereins.

Moorrege Eine Idee der Moorreger Proms Last Nights Konzerte, erfunden durch die Promenadenkonzerte in London, ist es, junge und noch unbekannte Künstler einem großen Publikum vorzustellen. Am Sonnabend standen solche aber auch Musiker des HansePhilharmonie Orchesters, des Guiseppe-Verdi-Chors Hamburg und des Uetersener Kammerchors auf der Bühne der ausverkauften Mehrzweckhalle An’n Himmelsberg. In Szene setzen konnte sich dabei auch der Uetersener Dirigent Tobias Müller.

Uetersen Die Pläne waren bereits weit vorangetrieben worden. Jetzt haben CDU und BfB das Vorhaben gestoppt, an der Uetersener Jahnstraße ein Hochhaus errichten zu lassen. Sie hätten die Bedürfnisse der in unmittelbarer Nachbarschaft Sporttreibenden nicht gefährden wollen, so die Begründung der Lokalpolitiker im Bauausschuss. Hintergrund: Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hatte Bedenken hinsichtlich des Lärmschutzes geäußert. Insbesondere die SPD-Vertreter, die es gerne gesehen hätten, wenn an der Jahnstraße Sozialwohnungen gebaut worden wären, hielten die Gründe von CDU und BfB für vorgeschoben.

Schenefeld Am kommenden Wochenende wird es voll werden am Schenefelder Rathaus, denn: Während die einen im Rathaus wählen, können die anderen schon im Festzelt nebenan beim Frühschoppen eine kühle Maß genießen. Gleich drei Veranstaltungen reihen sich aneinander. Während am Sonntag, 24. September, gleich zweimal zur Stimmabgabe aufgerufen wird, wird schon am Freitag zum Fassanstich gerufen – das Oktoberfest geht in die vierte Runde.

Quickborn Tausende Besucher feierten am Wochenende beim 42.Eulen- und Schützenfest in Quickborn mit. Freitag standen die drei Laternenumzüge und das Feuerwerk am Freizeitsee auf dem Programm, Sonnabend wurde rund um das Rathaus der Eulenmarkt zum Publikumsmagneten – vor allem der Auftritt der Pole-Tänzerinnen Maxi (Foto) und Caddy – und gestern schwammen die Plastikenten auf dem Freizeitsee um die Wette. Die Organisatoren konnten sich über viele Besucher freuen. Doch Kritik gab es an einigen Neuerungen der Traditionsveranstaltung.

Hamburg Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert laut einem Bericht ein Referendum zur Zukunft der Roten Flora. Dafür wolle die CDU noch in diesem Herbst einen entsprechenden Antrag in das Landesparlament einbringen, zitierte die „Welt am Sonntag“ in ihrer Regionalausgabe CDU-Fraktionschef André Trepoll. 2018 sollten die Hamburger sagen können, „ob sie es weiter wollen, dass dort ein rechtsfreier Raum fortbesteht – oder ob wir zu einer Räumung und einer sinnvolleren Nutzung kommen“, sagte Trepoll.

Schleswig-Holstein Facebook und die Zusammenarbeit mit deutschen Behörden waren immer wieder ein heikles Thema. Lange hakte es, doch ein Jahr nach einem Treffen der Nord-Innenminister in Osnabrück hat sich die Lage verbessert – etwa beim Löschen von Inhalten oder bei Bitten um Herausgabe von Nutzerdaten. Niedersachsen und Schleswig-Holstein sehen deutliche Fortschritte in der Kooperation.