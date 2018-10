Region Pinneberg in Kürze : +++ Feuer in Elmshorner Baustelle +++ Verfolgungsjagd mit Baby in Hamburg +++ Bau der L 110 geht weiter +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

01. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Elmshorner Feuerwehr musste Sonntagnachmittag ein Feuer in der Baustelle an der Hamburger Straße löschen. Dort stand laut Polizei um 13.15 Uhr eine mit Papier gefüllte Gitterbox in Flammen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Wie es zu dem Brand kam, stand Sonntag noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hamburg Mit einer jungen Mutter und einem sieben Wochen alten Baby im Auto hat sich ein 28-Jähriger in Hamburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Autofahrer wollte am späten Freitagabend vor einer Kontrolle fliehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach der Flucht durch mehrere Straßenzüge sei er aus dem rollenden Fahrzeug gesprungen und zu Fuß weiter geflüchtet. Das führerlose Auto stieß gegen ein Straßenschild. Im Wagen fanden die Beamten die 20-Jährige und deren Baby. Beide seien unverletzt geblieben. Der Autofahrer wurde nach Polizeiangaben gefasst. Er soll unter Drogen gestanden haben und keinen Führerschein besitzen. Die Autokennzeichen seien gestohlen gewesen. Gegen den Mann lagen laut Polizei zwei Haftbefehle vor. Zudem stellten Beamte bei ihm ein verbotenes Messer sicher. Der 28-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Ellerhoop Ab heute wird mit dem zweiten Bauabschnitt der Ellerhooper Landstraße 110 zwischen Dorfstraße und und der Einmündung Schulsteig an der Landesstraße 195 nach Hemdingen begonnen. Parallel dazu werden mit Beginn des zweiten Bauabschnittes die Barmstedter Straße (L110) samt Radweg ab der Einmündung Thiensener Weg bis zur Dorfstraße wieder für den innerörtlichen Verkehr freigegeben.

Wedel Feueralarm am Sonntag kurz vor 13 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Möllers Park: Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, da ein Rauchhwarnmelder in einer Wohnung angeschlagen hatte. Die Feuerwehr mobilisierte 19 Mann und vier Fahrzeuge. Den Kräften gelang es durch starkes Klopfen, den Bewohner zum Öffnen der Tür zu bewegen. Bei ihm war Essen angebrannt und hatte Alarm ausgelöst. Der Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasinhalation an den Rettungsdienst übergeben.

Schleswig-Holstein Die geöffnete Einkaufspassage „Galerie“ in der Flensburger Innenstadt ist am Sonntag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Betroffen seien auch Teile der Fußgängerzone einschließlich Angelburger Straße, Südermarkt und Holm, teilte die Polizei mit. Sprengstoffsuchhunde sollen das Gebäude überprüfen. Der Einsatz könne noch längere Zeit dauern. Besucher des verkaufsoffenen Sonntags müssten mit Beeinträchtigungen rechnen. Bereits am Samstag hatte es den Angaben zufolge eine Bombendrohung gegen die «Galerie» gegeben. Nach einer Durchsuchung konnte jedoch am Samstagabend Entwarnung gegeben werden.