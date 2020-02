„Feuer“ frei für Sommer-Biathlon

Kreisschützenverband erwirbt sechs Lichtpunktgewehre für neuen Trendsport / Schützenvereine streben Kooperationen mit Leichtathletik-Sparten an

Jonas Altwein

12. Februar 2020

Tornesch | Die Zielscheiben im Visier, die Hände am Gewehr, die Laufstrecke im Hinterkopf. Schon ein Fehlschuss kann fatale Folgen haben. Biathlon ist eine Sportart, die viel zu bieten hat. Schon lange hat sich der Kombinationswettkampf, der den Athleten auf der Skilanglaufstrecke eine Menge Ausdauer und am Schießstand volle Konzentration abverlangt, zu einer der beliebtesten Wintersportarten in Deutschland entwickelt.

Im Kreis Pinneberg kann der Kombinationssport neuerdings auch betrieben werden. Natürlich nicht in der ursprünglichen Form auf Skiern im Schnee, sondern in seiner Crosslauf-Variante. Stichwort: Sommer-Biathlon. „Die Idee, so etwas in Pinneberg anzubieten, spukte schon vor zehn Jahren herum. Wir sind stolz drauf, dass wir es jetzt hinbekommen haben“, sagt Karsten Tiedemann, Geschäftsführer des Kreissportverbands.

Möglich gemacht hat das neue Sportangebot im Pinneberger Raum ein finanzieller Zuschuss der Bürgerstiftung der VR Bank in Holstein und des Landessportverbands Schleswig-Holstein. Für insgesamt 12 500 Euro wurden sechs hochwertige Lichtpunktgewehre angeschafft. Anders als beim Umgang mit Luftdruckmunition besteht bei der Laser-Variante keine Verletzungsgefahr – und somit auch keine Altersbeschränkung. „Weil keine scharfe Munition benötigt wird, können die Systeme überall eingesetzt werden. Auch Schulen können die Gewehre über die Vereine ausleihen“, erklärt Jens Büchner, Vorsitzender des Kreisschützenverbands.

Durch das neue Sportangebot erhofft sich der KSV Kooperationen zwischen den Schützenvereinen und Leichtathletik-Sparten im Kreis. Denn beim Sommer-Biathlon gehören Laufen und Schießen einfach zusammen. Bettina Fischer, Stiftungsmanagerin der VR Bank in Holstein, zeigt sich begeistert: „Diese Sportart bietet tolle Möglichkeiten, die Sportler in der Region können sich vernetzen. Das wollen wir fördern.“

Andreas Altrock vom Schützenverein Tornesch betreibt Sommer-Biathlon mit eigener Ausrüstung bereits seit vier Jahren. Weil neben dem 52-Jährigen aber nur zwei weitere Aktive diesen Sport im Kreis Pinneberg ausüben, gab es auf Vereins- und Kreisebene bis dato keine Vergleichswettkämpfe. In Dänischenhagen bei Kiel wurde „Rocky“ drei Mal in Folge Landesmeister – jedoch gegen überschaubare Konkurrenz. Das soll sich ändern. „Ich hoffe, dass wir mehr Leute für den Sport begeistern können. Die meisten Schützen kriegt man leider nicht zum Laufen, deswegen ist unsere Zielgruppe jetzt die Leichtathletik“, so Altrock.

Mit den Lichtpunktgewehren hat der Kreisschützenverband die Basis für Sommer-Biathlon geschaffen. Jetzt fehlen nur noch die Athleten.