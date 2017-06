Region Pinneberg in Kürze : +++ Feuer bei Jacobs-Kaffe - Suche nach Ursache +++ Verkehrschaos in Pinneberg +++ Hamburg: Tödliche Messerattacke +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Elmshorn Was hat am Montag den verheerenden Brand auf dem Dach der Elmshorner Kaffeefabrik ausgelöst? Die Elmshorner Kripo hat gestern vor Ort nach Antworten gesucht. Doch noch tappen die Experten im Dunkeln. Nach Informationen der Elmshorner Nachrichten gibt es bisher keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. Der Feuerwehr war es gelungen, das Gebäude zu retten. Nur das Dach des Jacobs-Werks mit vier großen Kühlanlagen ging in Flammen auf.

Pinneberg Seit fast fast einem Jahr baut die Stadt am Thesdorfer Weg in Pinneberg. Das hat Folgen für die Anwohner des Quellentals: Autos und Lkw quälen sich durch die kleinen Straßen und Wege des dicht besiedelten Stadtteils. Auch die Anwohner des Großen Reitwegs sind betroffen. „Zur Hauptverkehrszeit sind es etwa 730 Autos in der Stunde“, sagt Regina Spitzmann. Große Sorgen machen sich die Anwohner um ihre Kinder auf dem Weg zur Schule. Gesicherte Umwege gebe es nicht.

Hamburg Nach einem tödlichen Angriff auf einen 41 Jahre alten Mann hat die Hamburger Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Mann sich am frühen Dienstagmorgen.

Uetersen Die Ratsversammlung hat sich positioniert, sagt Nein zur Erweiterung des Uetersener Windparks, so wie vom Land vorgeschlagen und derzeit auch geplant. Mit der ablehnenden Haltung haben sich CDU und BfB, die den Beschluss gefasst haben, den negativen Voten der Dörfer Neuendeich und Groß Nordende angeschlossen. Das Beteiligungsverfahren war noch von der alten Landesregierung unter SPD-Führung beschlossen worden. Die Jamaika-Koalition möchte die Regionalpläne zum Ausbau der Windenergie allerdings noch einmal überarbeiten. Was das für das jetzige Verfahren bedeutet, bleibt abzuwarten.

Barmstedt Sexueller Missbrauch durch den Trainer: Was sich 2013 beim TuS Holstein Quickborn ereignet hat (wir berichteten), soll in Barmstedt nicht passieren: Aus diesem Grund hatte Maren Hölscher, seit einem Jahr Jugendschutzbeauftragte im BMTV, vor kurzem zu einem Präventions-Workshop eingeladen. Etwa 40 Vereinsmitglieder seien in der Albert-Schweitzer-Schule in drei Gruppen aufgeteilt und zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ informiert worden, berichtete der stellvertretende BMTV-Vorsitzende Florian Lienau. Unterstützt wurde Hölscher von drei Referenten der Sportjugend SH, die den Workshop erarbeitet hatten. Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen habe eine Ampel gebaut, die verdeutliche, welches Verhalten von Trainern und Mannschaftskameraden in Ordnung – etwa fairer Umgang –, welches grenzwertig und welches inakzeptabel – etwa das Betreten der andersgeschlechtlichen Umkleidekabine – sei. „Die Gruppe der Trainer und Übungsleiter hat sich mit der Wirkung des eigenen Verhaltens auf die Kinder und Jugendlichen beschäftigt“, so Lienau. Die Vorstandsgruppe habe sich generell über das Thema „Sexualisierte Gewalt im Sport“ und in der Gesellschaft informiert. Im Anschluss hätten alle die im BMTV bestehenden Verhaltensregeln evaluiert und überlegt, an welchen Stellen noch nachgebessert werden könne, so Lienau. Abschließend lasse sich feststellen, „dass der BMTV bereits viel unternommen hat, ein gutes Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt vorweisen kann und nun auch diverse Multiplikatoren dazugekommen sind, die mithelfen, das Konzept mit Leben zu füllen und in die Breite zu tragen“, bilanzierte Lienau. Nun bleibe nur zu hoffen, „dass es nie notwendig wird, die vorgesehenen Maßnahmen anzuwenden“.

Schenefeld Der Glücksgriff in Schenefeld feiert seinen achten Geburtstag. Die Helfer stehen morgen mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt von 8 bis 13 Uhr. Am selben Tag gibt es von 8 bis 13 Uhr Kaffee und Kuchen im Postgebäude, Heisterweg 4. In der Lornsenstraße wird am Sonnabend, 1. Juli, von 10 bis 14 Uhr gefeiert.

Wedel Die Bezirksversammlung Altona tagt morgen um 18 Uhr im Kollegiensaal des Altonaer Rathauses, Platz der Republik 1. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Radverkehr entlang der Elbe. So gibt es zwischen Befürwortern und Kritikern eines durchgehenden Radwegs zwischen Wedel und Hamburger Stadtzentrum heftigen Streit. Eine Initiative strebt ein Bürgerbegehren „Elbstrand retten!“ an. Während der Versammlung will sie ihre Pläne erläutern.

Quickborn/Hasloh 794 und 615 Kilo schwer sind die Kirchturmglocken, die vom alten Gotteshaus in Hasloh zum Rohbau der neuen Kirche umzogen. Das moderne Gebäude in Holzbauweise nimmt inzwischen Gestalt an, und beim Richtfest am Montag kamen Gäste und Pastoren der evangelischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh zusammen, um den Baufortschritt zu feiern. Zehn Meter Innenhöhe misst das neue Kirchenschiff, das für eine gute Akustik im Inneren des Neubaus in Haslohs Mitte sorgen soll.

Schleswig-Holstein Die CDU im Kieler Landtag hat eine Reihe von Führungsfunktionen neu vergeben. Zu gleichberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Fraktion am Dienstag Katja Rathje-Hoffmann, Peter Lehnert und Tim Brockmann, der neu im Parlament ist. Der bisherige Fraktionsvize Tobias Koch soll am Mittwoch den bisherigen Vorsitzenden Daniel Günther ablösen, wenn dieser zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Hans-Jörn Arp soll Parlamentarischer Geschäftsführer bleiben. Mit Tobias Loose (Bildung), Ole-Christopher Plambeck (Finanzen) und Lukas Kilian (Wirtschaft) übernehmen gleich drei Landtagsneulinge den Vorsitz wichtiger Fraktionsarbeitskreise. Sie rücken damit auch in den Fraktionsvorstand. Für den Vorsitz des Innen- und Rechtausschusses des Landtags will die CDU-Fraktion Barbara Ostmeier vorschlagen. Sie hatte diese Position schon in der letzten Wahlperiode inne. Für den Vorsitz des Bildungsausschusses benennt die CDU Peer Knöfler, der ebenfalls neu im Landtag ist. Vorsitzender des Sozialausschusses soll mit Werner Kalinka ein Rückkehrer werden: Er kam seit 1977 mehrfach in den Landtag und im Mai nach fünfjähriger Pause wieder.

28.Jun.2017