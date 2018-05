Fetziger Dixieland im Rathaus

von René Erdbrügger

16. Mai 2018, 13:49 Uhr

Die West-Coast Stompers sind seit 1980 aktiv und somit die älteste Oldtime-Jazz-Formation an der Westküste Schleswig-Holsteins. Am Freitag, 25. Mai, spielen sie bei Jazz im Foyer im Pinneberger Rathaus. Die Musik der West-Coast Stompers bevorzugt stilistisch den „schwarzen Jazz“ und klassischen Blues der 1920er Jahre. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Bücherwurm und im Hallenbad. Das Ticket kostet zwölf Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.