Info : Festprogramm

von René Erdbrügger

19. September 2018, 14:11 Uhr

Das 70. Erntedankfest des Bürgervereins Waldenau-Datum beginnt am Freitag, 5. Oktober, mit der Bürgerversammlung im Gemeinschaftshaus Alte Schule, Nienhöfener Straße 18, wo sich Verwaltung und Politik der Stadt Pinneberg den Fragen der Bürger stellen. Am Sonnabend, 6. Oktober, wird der Ortsteil ab 8 Uhr geschmückt. Im Festzelt im Jappopweg gibt es von 9 bis 15 Uhr einen Flohmarkt. Dort wird ab 20 Uhr in das Erntedankfest getanzt. Der Eintritt kostet 8 Euro. Sonntag wird der Spielmannszug Uetersen

ab 8 Uhr wecken. Der Erntedankgottesdienst findet ab

10 Uhr im Lindenhof-Datum, Studelskamp 4, statt. Der Festplatz öffnet um 11 Uhr, ab

12 Uhr gibt es Livemusik. Die Erntekrone soll um 12.15 Uhr übergeben werden, der Festumzug um 13 Uhr starten. Dieser wird gegen 16 Uhr wieder am Festplatz erwartet, wo der Tanz unter der Erntekrone um

18 Uhr beginnt.