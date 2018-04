Fest der Narzissen und Päonien

Am 21. und 22. April steht die Norddeutsche Gartenschau im Ellerhooper Arboretum wieder im Zeichen der weißen Blüten

19. April 2018, 16:00 Uhr

Der Frühling hält langsam aber sicher Einzug in Norddeutschland – und mit ihm das Narzissen- und Päonienfest der Norddeutschen Gartenschau. Am Sonnabend, 21. April, und Sonntag, 22. April, wird die laut der Veranstalter „größte und schönste Narzissenwiese Norddeutschlands“ in voller Blüte im Ellerhooper Arboretum stehen.

Etwa 600 000 Dichter-Narzissen verwandeln die 1,5 Hektar große Wiese vor dem Münsterhof in ein strahlend weißes Blumenmeer. Die Wetteraussichten sind dabei – Stand heute – mehr als gut: Sowohl Sonnabend als auch Sonntag ist Sonne satt angesagt. Dementsprechend positiv blickt Richard Bischoff von der Norddeutschen Gartenschau aufs Wochenende: „Wir erhoffen uns bis zu 5000 Besucher wie in den vergangenen Jahren.“



Alles, was das Gärtnerherz begehrt





Neben den Narzissen gibt es noch weitere Highlights: Bunte Blumenbänder aus mehr als 27 000 Hornveilchen, Goldlack, Vergissmeinnicht, Tulpen und Persischen Kaiserkronen zählen dazu. Ebenso Zieräpfel, Blüten-Kirschen, der seltene Schneeglöckchenbaum und spät blühende Magnoliensorten. Weiterhin werden verschiedenste Gartenpflanzen, Accessoires sowie Deko und Selbstgemachtes für den heimischen Garten angeboten.

Die Höhepunkte des Festwochenendes finden am Sonntag statt. Um 13 Uhr tritt zunächst Björn Högsdal auf. Der Künstler wird kabarettistische Lyrik, Satire und Literatur im Poetry-Slam-Stil im Park zum Besten geben. Um 14 Uhr tritt dann das „Ensemble Merlini“ in der Diele des Arboretum-Cafés auf. Etwa zwei Stunden spielen die jungen Musiker unter der Leitung von Petra Bensieck. Ihren Auftritt widmen sie einer Strauch-Päonien-Züchtung zum 250. Todestag des Komponisten Georg Philipp Telemann.



Sanddüne für junge Schatzsucher





Speis’ und Trank kommen ebenfalls nicht zu kurz: Den Gästen der Gartenschau werden Kuchen und Torten, herzhafte Gerichte und frische Suppen angeboten. Auch für die jüngsten Besucher ist etwas dabei: Die Sanddüne mit ihren verborgenen Bernsteinen und Halbedelsteinen wartet laut der Veranstalter „auf viele fleißige Schatzsucher, die ihre Fundstücke natürlich mit nach Hause nehmen dürfen“.

Die Norddeutsche Gartenschau ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, das Dielen-Café ab 11 Uhr sowie am Wochenende ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.