Region Pinneberg in Kürze : +++ Ferienstart in SH +++ Hauwetter-Rụ̈cktritt sorgt für Aufregung bei der CDU +++ Hamburgs Babyboom flacht ab +++

Schleswig-Holstein „Hurra, wir haben Ferien!“: Für 376.000 Schüler und 28.000 Lehrer an öffentlichen Schulen in Schleswig-Holstein ist am Freitag das Schuljahr zu Ende gegangen. Allein 282.100 Mädchen und Jungen nahmen an allgemeinbildenden Schulen ihre Zeugnisse entgegen. An diesen Schulen werden nach Angaben des Bildungsministeriums zum neuen Schuljahr am 4. September 278.100 Schüler erwartet, davon 22.800 Erstklässler. Als letzte Bundesländer gehen Bayern und Baden-Württemberg in der nächsten Woche in die Ferien. Im zu Ende gegangenen Schuljahr bestanden im Norden 10.548 Schüler die Abiturprüfung an öffentlichen Gymnasien (8479) und Gemeinschaftsschulen (2069). Die Abiturdurchschnittsnote fiel an den Gymnasien mit 2,51 etwas schlechter aus als im Vorjahr. An Gemeinschaftsschulen blieb sie mit fast 2,62 konstant. Die Bestnote 1,0 wurde 100-mal vergeben - davon 95 Mal an Gymnasien und 5 Mal an Gemeinschaftsschulen. An den Beruflichen Gymnasien kamen 2449 Schüler durch die Abiturprüfung, bei einer Durchschnittsnote von 2,66. Die Bestnote gab es in fünf Fällen. Der Anteil der nicht bestandenen Prüfungen stieg an den Gymnasien auf 3,6 Prozent und sank an den Gemeinschaftsschulen auf 4,5 Prozent.

Pinneberg Stürzt die überraschende Liebesbeziehung zwischen Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos, 58) und CDU-Ratsherr Torsten Hauwetter (48) die Christdemokraten in eine Krise? Wie berichtet, legt der Kommunalpolitiker zum 1. August alle politischen Ämter nieder. Damit kommt Hauwetter als Nachfolger von Andreas Meyer nicht mehr in Frage. Auch der CDU-Fraktionschef hört auf, weil er einen neuen Job hat, der ihn nach Frankfurt am Main führt. „Jetzt brauchen wir erst einmal Zeit, um uns über die Nachfolge Gedanken zu machen“, sagte gestern Meyer auf Anfrage.

Hamburg Im ersten Halbjahr sind 12.338 Kinder in Hamburger Krankenhäusern geboren worden, teilte die Gesundheitsbehörde am Freitag mit. Damit liegt die Zahl der geborenen Kinder knapp unter dem Rekordjahr 2016, in dem zur Jahreshälfte bereits 12.510 Kinder zur Welt gekommen waren. Zur Jahresmitte 2015 lag die Zahl bei nur 11.437 Kindern. Welchen Anteil Mütter aus dem Hamburger Umland ausmachen, konnte die Gesundheitsbehörde zunächst noch nicht sagen. 1800 Kinder und damit die meisten wurden im Katholischen Marienkrankenhaus entbunden, knapp gefolgt vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf mit 1793 Neugeborenen. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) beglückwünschte die neuen Eltern und betonte, „dass das Vertrauen in die Krankenhäuser und die Geburtenhilfen der Stadt zu recht sehr groß ist“.

Schenefeld Der Ausschuss für Bauen und Feuerwehr hat unter anderem über den Bau einer Mensa in der Gorch-Fock-Schule in Schenefeld diskutiert. „Wir sehen Beratungsbedarf, weil wir sehr gern kurzfristig den Bauantrag stellen und in das Vergabeverfahren einsteigen würden“, erläuterte Andreas Bothing, Leiter für die Bereiche Planen, Bauen und Umwelt bei der Stadt Schenfeld. Auch die Frage, was in Zukunft mit den Spiely-Containern passiert, stand im Raum. Während Bothing den Spieleverleih im Anbau der Grundschule unterbringen will, hat Spiely-Vositzende Birgit Wehnke andere Vorstellungen bezüglich der Raumgestaltung.

Quickborn Keine einzige Dienstaufsichtsbeschwerde – das sei schon eine reife Leistung. Angelika Lahrs, Schulleiterin des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, wurde nach 13 Jahren Tätigkeit in den Ruhestand entlassen. Zu ihren Ehren stellten Schüler und Lehrer ein feierliches Programm zusammen und bedankten sich bei der Schulleiterin für die gute und langjährige Arbeit. Ab kommendem Jahr übernimmt Lahrs’ bisheriger Stellvertreter, Manfred Brandt, die Schulleitung des Gymnasiums im Ziegenweg. Der Wechsel sei auch ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität an der Schule, die in den vergangenen Jahren viele Veränderungen durchlief.

Barmstedt Das Barmstedter Hallenbad (Seestraße 12) bleibt vom kommenden Montag, 24. Juli, an bis Sonntag, 3. September, geschlossen. Das hat Stadtwerke-Sprecherin Irina Hesselink mitgeteilt. „Wir nutzen die Ferien, um das Bad optisch und energetisch auf den neuesten Stand zu bringen“, so Stadtwerkeleiter Fred Freyermuth. Unter anderem werden Dämmarbeiten an der Außenfassade und die regelmäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten erfolgen. Stattdessen steht die Badestelle am Rantzauer See zur Verfügung. Sie ist täglich von 10 Uhr bis spätestens 20 Uhr geöffnet. Den Besuchern stehen unter anderem ein Beach-Volleyballfeld, eine Tischtennisplatte, Umkleideräume, Sanitäranlagen und freies WLAN zur Verfügung.

Holm In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Turn- und Sportvereins Holm hat die Mehrheit grünes Licht für den Bau des Baseball-Stadions gegeben. Damit erhält die Vereinssparte eine bundesligataugliche Sportstätte, in der künftig vor heimischen Publikum gespielt werden wird. Aktuell muss die Baseballmannschaft noch auf eine Ausweichmöglichkeit in Elmshorn zurückgreifen. Laut einer Schätzung belaufen sich die Kosten für die Anlage auf etwa 371.000 Euro. Der Verein plant, die Baumaßnahmen bis Mitte 2018 abzuschließen. Die Gelder sollen teils durch einen Kredit, aber auch durch Zuschüsse zusammenkommen.

22.Jul.2017