Kunststücke und Tricks in der Skatehalle : Ferienprogramm: Ausflug zum Skateland in Hamburg

Quickborn | Mit einem breiten Grinsen im Gesicht und hohen Geschwindigkeiten sausten Mädchen und Jungen durch die I-Punkt Skateland Halle in Hamburg. Doch schnell fiel auf, dass die sonst so rappelvolle 3300 Quadratmeter große Skateanlage nur von 14 Jugendlichen genutzt wurde. Sie nahmen an der Ferienaktion der Stadtjugendpflege Quickborn teil. Wie bereits im vergangenen Jahr war der Ausflug nach Hamburg Teil des Programms und wieder machte es der Verein „Quickborn hilft“ möglich, dass die Aktion kostenfrei für die Teilnehmer war. Dazu zählte auch, falls notwendig, das Ausleihen der Scooter, BMX-Räder, Schutzkleider, Anfahrt und Verpflegung. „Es ist ein Wunschlos-Glücklich-Programm für Jugendliche“, sagte Andreas Torn, Vorsitzender von „Quickborn hilft“, im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Sinn dieses Angebots ist es, die Kinder an den Sport heranzuführen. Sie können dann selbst schauen, ob es ihnen Spaß macht“, sagte Torn. Etwa drei Stunden lang hatten die Jugendlichen die Halle ganz für sich allein. Und auch den Außenbereich konnten sie nutzen, jedoch unter strenger Aufsicht. „Es hat geregnet und die Rampen sind rutschig. In der Halle sind wir natürlich wetterunabhängig“, sagte Torn.

Warum geht es denn ausgerechnet nach Hamburg? „Die nächste Möglichkeit zu skaten ist in Norderstedt. Allerdings ist die Anlage im Freien und sie ist für Anfänger auch nicht unbedingt geeignet“, sagte der Vorsitzende. Also sei Hamburg die nächstgelegene Möglichkeit. Die Sportart sei in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Es ist bereits der zweite Besuch im Hamburger Skateland. Außerdem haben die Stadtjugendpflege und der Verein Quickborn hilft in diesem Jahr zu einem BMX-Workshop vor dem Haus der Jugend eingeladen. „Auch Mädchen interessieren sich immer mehr dafür“, sagte Schulz. Wie zur Bestätigung dessen nahmen auch zwei Mädchen an dem Ausflug teil.

Die Jugendlichen waren zwischen zehn und zwölf Jahren alt. „In diesem Jahr sind alle altersmäßig eng beieinander. Das war im vergangenen Jahr nicht so“, sagte Schulz. Vor allem Anfänger nutzten das Angebot. Um ihnen zu zeigen, was mit dem BMX-Rad alles möglich ist, war auch Mattes Torn dabei. Er ist Co-Trainer bei der Firma „Infaction“, die den Workshop ausgeführt hat.

von cel

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr