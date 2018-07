Ferienleseclub-Aktion läuft weiter

von René Erdbrügger

26. Juli 2018, 12:25 Uhr

Der Ferienleseclub in der Stadtbücherei Pinneberg erfreut sich großer Beliebtheit. Wer mindestens ein Buch gelesen und vorgestellt hat, bekommt eine Urkunde in Bronze. Das silberne Zertifikat erhalten Teilnehmer, die drei Bücher gelesen und vorgestellt haben. Das goldene Abzeichen bekommen Kinder ab sieben gelesenen Werken. Man kann jeder Zeit mitmachen – einfach in der Stadtbücherei vorbeischauen.