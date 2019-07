Sommerferien im Stroh : Ferienfreizeit mit Hühnern und Alpakas auf dem Kummerfelder Hof Wiedwisch

Eier sammeln, in der Scheune toben und Alpakas streicheln: Auf dem Hof ist immer was los. Wir waren für einen Tag dabei.

von Sabrina Lincke

13. Juli 2019, 14:00 Uhr

Kummerfeld | „Das ist Stöpsel. Der ist müde“, sagt Maiko und zeigt auf den Hofhund, der träge im Scheunengang liegt. „Und das ist Fridolin. Der ist immer neugierig und läuft hinter einem her“, erklärt Emily als das braune Schaf auf der Koppel angelaufen kommt und seinen Kopf in ihre Hosentasche steckt. Feenja und Janne können sich unterdessen nicht von den Hühnern losreißen, die sie ganz selbstverständlich und sehr liebevoll auf ihren Armen herumtragen: „Die Federn sind ganz, ganz weich. Willst du mal anfassen? Aber vorsichtig.“ Und die kleine Fee ist plötzlich von Alpakas umringt. Das stört sie keineswegs. Im Gegenteil. Sie streichelt die Tiere und bahnt sich angstfrei ihren Weg: „Hey. Lasst mich mal durch.“

Es ist Ferienzeit auf dem Hof Wiedwisch in Kummerfeld. 20 Sechs- bis 13-Jährige verbringen ihren Tag inmitten von Tieren, Stroh und Freiheit. „Ich halte gar nichts davon, die Kinder in Bastelkurse zu stecken und ihnen ein vorgefertigtes Programm zu liefern“, sagt Hofchefin Dörte Wendorff-Rusch. „Jedes Kind ist anders. Und die Kinder haben Ferien. Da können sie auch mal machen, was sie wollen.“

Das bedeutet nicht, dass auf dem Hof Wiedwisch Chaos herrscht. Im Gegenteil. Die Hofzeiten sind klar strukturiert und werden von den Kindern wie selbstverständlich verinnerlicht: Ab 8 Uhr kommen sie nach und nach in der Riesenscheune an und frühstücken ab 9 Uhr gemeinsam an einem gigantischen Tisch, der sogenannten „Rittertafel“. Dann hat jedes Kind eigene Vorlieben: Kevin ist ein Ass im Badmintonspiel und legt los. Anton muss auf der Schaukel noch ein bisschen vor sich hinträumen, während Patrick und Jonas eine kleine Strohschlacht veranstalten. Carla, Janne, Stella und Fee bereiten alles vor – sie wollen heute mit den Betreuerinnen Amily und Marie-Elène Seife herstellen. Und Maiko erklärt, es wäre jetzt auch bald mal Zeit, die Eier einzusammeln.

Sein Bruder Nico, selbst einst Ferienkind auf dem Hof Wiedwisch und jetzt jugendlicher Betreuer, hat ein Einsehen: „Okay, wer will, kommt mit zur Tierrunde“, ruft er. Zwei Blondschöpfe bekommen nichts mit. Sie beugen sich in einer Ecke fasziniert über ein Schachspiel. Das interessiert sie momentan mehr. Dann bleiben sie heute in der Scheune.

Gleich neben ihnen beginnt die Hofchefin in der integrierten Küche mit den Vorbereitungen für das Mittagessen – es wird Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffeln geben. Danach Quarkspeise. „Morgen mache ich Brennnesselquark“, sagt Wendorff-Rusch. „Das hat sich Till gewünscht. Wir beide gehen dann noch los und holen die Brennnesseln frisch von draußen.“

Inzwischen sind Nico und Amily mit einem Pulk von Kindern bei den Hühnern angekommen. Dort sammeln die Kinder mit viel Elan und Entdeckergeist einen ganzen Korb voller Eier ein. Maiko ist sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis. Er darf den Eier-Schatz tragen. Dann werden die Ziegen und Alpakas besucht und gefüttert.

Die Zucht der Huacaya-Alpakas ist der Stolz des Ehepaares Wendorff-Rusch. Vor zehn Jahren haben sie die ersten der schönen und faszinierenden Tiere auf ihren Hof geholt. Inzwischen ist ihre Zucht preisgekrönt. Mit ihren lockigen Haarkronen sehen sie aus wie Plüschtiere. Die Kinder lieben sie. „Alpakas sind für die tiergestützten Aktivitäten auf unserem Hof perfekt geeignet“, sagt Wendorff-Rusch.

Sie und ihr Mann Carl müssen es wissen, denn beide sind zertifizierte Bauernhofpädagogen. In 80 Unterrichtsstunden haben sie sich weitergebildet, haben erlebnispädagogische Übungseinheiten absolviert, rechtliche Grundlagen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen gebüffelt oder den Umgang mit pädagogischen Konfliktsituationen erlernt. „Für uns war diese Ausbildung ein Gewinn“, sagt Wendorff-Rusch. „Wir haben Neues gelernt. Außerdem gab es den Austausch mit anderen und es sind Freundschaften entstanden.“

Die Ferienkinder auf dem Hof Wiedwisch kommen aus dem ganzen Kreis Pinneberg zusammen. „Wir haben viele Wiederholungstäter. Einige sind schon viele Jahre dabei“, sagt Wendorff-Rusch, die nach dem Mittagessen auf eine halbe Stunde Mittagsruhe besteht. Es gehört dazu und wird akzeptiert: Einige Kinder setzen sich mit einem Buch ins Stroh. Andere reden ruhig oder träumen vor sich hin. Frisch aufgetankt geht es weiter mit einer Runde Spielpower draußen oder in der Scheune. Und um 15 Uhr wird selbstgemachter Kuchen serviert. „Der Renner ist mein Apfel-Streusel-Kuchen“, sagt die Hofchefin und gelernte Bäckerin erfreut. Wenn die Eltern ihre Kinder um 16 Uhr abholen, hat Wendorff-Busch noch lange keinen Feierabend: „Gestern war ich noch bis 21 Uhr im Garten. Muss ja auch gemacht werden“, sagt sie.

Bauernhofpädagogik



Die Zertifizierung zum Bauernhofpädagogen ist in Schleswig-Holstein durch das Engagement von Christine Hamester-Koch entstanden. Östlich von Hamburg auf einem großen Bauernhof aufgewachsen, war es für sie der ideale Ort, um Kinder zu stärken und Wissen erfahrbar zu machen. Gleichzeitig wollte sie den Landwirten die Möglichkeit bieten, ein lukratives Standbein für den eigenen Betrieb zu entwickeln. 1993 begann Hamester-Koch mit dem Projekt „Natur erleben und begreifen", 1999 hielt sie Vorträge und Seminare für die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Seit 2005 wird der praxisbezogene Zertifikatslehrgang Bauernhofpädagogik jetzt jährlich durch die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein angeboten.