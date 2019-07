Ferienangebot im Jugendtreff

von shz.de

19. Juli 2019, 11:38 Uhr

Heist | Der Jugendtreff Heist bietet in den Sommerferien ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche ab dem zehnten Lebensjahr an. In der kommenden Woche hat Jugendtreff-Leiterin Kim von der Reith drei Punkte auf dem Plan: Los geht es am Dienstag, 23. Juli, mit einem Nudeltag. Am Donnerstag, 25. Juli, wird es mit Stoffmalerei kreativ. Wer mitmachen möchte, wird gebeten, ein weißes T-Shirt oder eine Stofftasche mitzubringen. Mit einem Pokerturnier für Jugendliche ab 14 Jahren klingt die Woche am Freitag, 26. Juli, aus. Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Geöffnet ist der Jugendtreff grundsätzlich am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, von 15 bis 20 Uhr, sowie am Mittwoch, von 15 bis 18.30 Uhr. In der kommenden Woche bleibt das Haus am Montag und Mittwoch wegen Urlaub geschlossen.