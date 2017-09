Fenster werden zur Ausstellung

vergrößern 1 von 4 Foto: Kowalewski (3) 1 von 4





Pinnebergs Innenstadt ist derzeit eine einzige große Kunstausstellung – seit gestern läuft die Aktion „Kunst im Schaufenster“ von der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg. Bis zum 24. September stellen dafür elf Künstler der Künstlergilde des Kreises ihre Werke in 28 Pinneberger Geschäften aus. Leinwände in allen Größen sind dabei, aber auch Plastiken.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion im Zuge des Drosteijubiläums. „Kunst im Schaufenster“ soll laut den Veranstaltern Wirtschaft und Kultur zusammenbringen und so einen gegenseitigen Anreiz bieten. Zusätzlich werden Pinneberg Gutscheine im Gesamtwert von 300 Euro verlost: Versteckt in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte sind Buchstaben, die zusammen ein Lösungswort ergeben. Um das zu finden, müssen allerdings alle 28 Kunst-Schaufenster begutachtet werden.

Die Geschäfte haben sich Mühe gemacht, die Kunst richtig zu präsentieren. Fast alle haben ihre Auslagen farblich angepasst. Janine Schur, Dekorateurin bei Glindmeyer, berichtet: „Die Künstlerin hat extra gefragt, ob wir das mit den Farben so Hand in Hand machen können. Als sie hier war, um sich das Ergebnis anzusehen, war sie richtig glücklich, denn das hätte sie gar nicht so erwartet.“ Dort leuchten die Bilder von Gudrun Wolf-Scheel aus Heide in tiefen Farbverläufen, daneben stehen weiße Plastiken. Schur hat beim Dekorieren schon beobachtet, wie viele Menschen stehen blieben, um sich das Schaufenster anzusehen.

Die Pinneberger, die gestern Mittag in der Dingstätte unterwegs waren, schienen allerdings allesamt den Tunnelblick zu haben. Die meisten hatten die Kunst im Schaufenster noch nicht bemerkt. Eine Bummlerin, die vor Homann direkt auf eine Plastik von Wolf-Scheel sah, gestand: „Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich war so sehr mit der Tasche daneben beschäftigt.“ Ein ähnliches Phänomen beobachteten die Verkäuferinnen bei Mister Lady: „Als Kunst aufgefallen ist unseren Kunden das Bild in unserem Schaufenster bisher nicht, aber seitdem es da hängt, wollen alle die Bluse daneben kaufen.“

Andere Geschäfte berichten hingegen von großartiger Resonanz – gleich am ersten Tag. „Ich wurde schon auf die Bilder angesprochen und sie wurden sogar fotografiert“, sagt Sabine Körner von „Körner – Lesen & Spielen als Erlebnis“. In ihrem Spielzeugladen stehen gleich zwischen der Tür und der Raupe Nimmersatt zwei große Leinwände von Bettina Jungmann.

Beliebt ist auch die Auslage beim Bücherwurm. Der Pinneberger Künstler Martin Musiol hatte freie Hand bei der Gestaltung und viel Platz: „Wir wollten dem Künstler ein eigenes Fenster geben für seine Präsentation“, erläutert Lena Rahlf, die sonst für die Schaufensterauslage verantwortlich zeichnet. „Er durfte entscheiden, wie er es gestalten wollte, wir haben nur die Tapete, ein Regal und einen Bücherstapel gestellt.“ Darauf positionierte Musiol zerschnittene Bücher: Eines stellt aufgeklappt einen Kopf dar, eines ist nur noch Fetzen. „Es ist eine provokante Kunst und wunderschön“, sagt Rahlf. „Es ist gut, aus alten Büchern so etwas Tolles zu machen, statt dass sie in der Tonne landen.“ Exponate wie geschaffen für ein Buchgeschäft. Und: „Das Fenster war keine zwei Stunden fertig, da haben uns schon die ersten Kunden darauf angesprochen.“

Trotzdem musste gestern mancher Pinneberger zwei Mal hinsehen.

05.Sep.2017