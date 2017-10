Region Pinneberg in Kürze : +++ Fehlende Krippenplätze +++ Grünes Licht für Schulausbau +++ Unfallfahrer auf der Flucht +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Symbolfoto) 1 von 1

von shz.de

erstellt am 19.Okt.2017 | 06:00 Uhr

Schenefeld Die Stadt Schenefeld hat zu wenig Krippenplätze. Laut Katrin Steinbügl, Fachdienstleiterin für Öffentliche Sicherheit und Soziales, stehen aktuell 45 Kinder Warteliste. Entlastung soll ab kommenden Januar der Neubau einer Krippe der Awo bringen. Dort finden 20 Kinder Platz. Das Problem ist der Politik bekannt. Weitere Neubauten sind aber derzeit nicht im Gespräch, berichtet Monika Stehr (SPD), Sozialausschussvorsitzende. Zunächst soll abgewartet werden, ob durch die Umstrukturierung der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen Räume frei werden.

Rellingen Die Mitglieder des Rellinger Ausschusses für Bauwesen und Umwelt waren sich einig: Einstimmig votierte das Gremium für den Um- und Ausbau der Caspar-Voght-Schule. Die künftige Betreuung der Schüler der Klassen 1 bis 13 lässt sich die Kommune vorerst 13,8 Millionen Euro kosten. Perspektivisch muss aber wohl tiefer in die Tasche gegriffen werden müssen: Von bis zu 20 Millionen Euro ist die Rede, um den Schulstandort konkurrenzfähig für die Zukunft fit zu machen. Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) kündigte an, dass die schuldenfreie Kommune nicht auf staatliche Förderung hoffen kann.

Quickborn Ein bislang unbekannter Autofahrer hat vor dem Ärztezentrum im Quickborner Ziegenweg einen Stromverteilerkasten angefahren und seine Fahrt dann fortgesetzt, ohne den Vorfall zu melden. Nach Angaben der Polizei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von 2600 Euro. Nun sucht sie mit Hilfe von Zeugen nach dem Autofahrer. Wann der Unfall passierte, ist nicht mehr eindeutig festzustellen. Für sachdienliche Hinweise ist die Quickborner Polizei zuständig, die unter Telefon 04106-63000 zu erreichen ist.

Elmshorn Hoher Besuch für einen alten Bahnhof. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) nahm gemeinsam mit Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje das Areal in Augenschein. Der Minister aus Kiel hofft mit Blick auf die Modernisierung des Bahnhofs auf realistische Ideen und sieht das Projekt „immerhin auf einem Weg“. Kaum ein Bahnhof rund um Hamburg wird von derart vielen Pendlern genutzt. Und so waren sich Buchholz und Hatje dann auch einig, dass eine Sanierung dringend erforderlich sei. Nur auf das Wann wollten sich beide nicht festlegen.

Uetersen Ein Stück Uetersener Geschichte verschwindet, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen: Gestern haben Arbeiter mit dem Abriss der Flügelbauten des ehemaligen Krankenhauses an der Bleekerstraße begonnen. Dort sollen sieben Mehrfamilienhäuser mit 40 Eigentumswohnungen entstehen. Wie der zuständige Architekt Maik Timm auf Nachfrage mitteilte, sind bereits die Hälfte der Wohnungen reserviert.

Hamburg Der Rapper Gzuz von der Hamburger Band 187 Strassenbande ist wieder auf freiem Fuß. Ein Sprecher des Gerichts teilte am Mittwoch mit, der Haftbefehl sei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Der angeklagte Musiker - mit bürgerlichem Namen Jonas Kristoffer Klauß - müsse sich nun wöchentlich zweimal auf einem Polizeikommissariat melden. Der Rapper war am Freitag im Stadtteil St. Pauli festgenommen worden. Die Polizisten seien am Freitagabend wegen lauter Musik aus einem Auto gerufen worden. Bei der Überprüfung sei festgestellt worden, dass gegen Gzuz ein Untersuchungshaftbefehl vorliege, erläuterte eine Sprecherin der Polizei. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft ist der Haftbefehl wegen einfacher Körperverletzung ausgestellt worden. Die Band hatte zuvor schon Begegnungen mit Polizeibeamten. Sein Bandkollege „Bonez MC“ filmte vergangene Woche eine Szene, bei der sie Polizisten verunglimpften. Der Rapper Gzuz war im November 2011 bereits zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten wegen räuberischen Diebstahls verurteilt worden, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Band gilt zurzeit als eine der erfolgreichsten deutschen Rapgruppen und kletterte mit „Sampler 4“ an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Schleswig-Holstein Die Hochschulen im Norden sind weiter auf Erfolgskurs. Insgesamt mehr als 66.000 studieren in Schleswig-Holstein. Auch in diesem Jahr waren nicht so viele Studienplätze im Angebot, dass alle Bewerber ihr Wunschstudium antreten konnten. Die Kieler Fachhochschule musste zum Beispiel in den Sozial- und Gesundheitswissenschaften drei von vier Bewerbern ablehnen. Auch die Uni Lübeck meldet neue Anmelde-Rekorde. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat mit den Hochschulen großes vor: „Wir werden daran arbeiten, dass zukünftig nicht nur die einzelne Hochschule als solche wahrgenommen wird, sondern auch der Hochschulstandort Schleswig-Holstein eine sichtbare und anerkannte Top-Marke wird.“ Das Potenzial dazu sei allemal vorhanden, so die Ministerin.