Feen tanzen in der Kirche

„Planxties and Airs“ spielen irische Volksmusik in Rellingen / Duett aus Whistle und Orgel erzeugt mystische Klänge

von shz.de

21. Juli 2018, 16:00 Uhr

„Ach, so sieht das Instrument also aus“, bekam Claus von Weiß am Donnerstagabend nach dem Konzert oft zu hören. Neugierig betrachteten einige Zuhörer die Whistle, eine diatonische Flöte. Von den Whistles hatte von Weiß gleich eine ganze Menge mitgebracht, um seine Frau Ulrike von Weiß, die die Orgel der Rellinger Kirche spielte, darauf zu begleiten. Die beiden reisten extra aus Düsseldorf an, um im Rahmen der Konzertreihe „12x19“ als „Planxties and Airs“ ihre einzigartige Kombination von irischer Volksmusik und Orgelspiel zu präsentieren.

Etwa 200 Zuhörer kamen, um das Konzert voller mystischer Klänge zu hören. Sehen konnten jedoch nur die wenigsten während des Konzerts, da Ulrike und Claus von Weiß von der Empore aus spielten. Die lag im Rücken der meisten Zuhörer und zwar so hoch, dass sie von unten kaum einen Blick auf die beiden erhaschen konnten. Dadurch ergab sich ein eigenartiges Klangphänomen: Orgel und Whistle wechselten teilweise so unmerklich einander ab, dass kaum zu hören war, wer eigentlich gerade spielte. Dafür wurde die Fantasie umso mehr angeregt: Die Musiker gaben dem Publikum bei ihren eigenen Kompositionen kleine Bilder an die Hand. So hörten die Besucher unter anderem eine Fledermaus durch ein Zimmer flattern oder Feen in der Abendsonne tanzen.

Für Erstaunen sorgten auch die unterschiedlichen Klangfarben der Whistles. „Ich frage mich, wie das Instrument wohl aussieht“, wurde schon während des Konzerts immer wieder getuschelt. Kein Wunder also, dass die beiden Musiker nach Standing Ovations und Zugabe neugierig von ihrem Publikum belagert wurden und allerhand Fragen zu Instrumenten und Musikrichtung beantworten mussten.

Auf die Idee, zusammen Whistle und Orgel zu spielen, seien sie gekommen, weil Claus von Weiß irische Musik spielt, seit er 18 Jahre alt ist und seine Frau als Kantorin der evangelischen Heilig-Geist-Kirche in Düsseldorf viel an der Orgel sitzt, erläuterte er. Es sei schön, sich anschließend noch angeregt mit den Zuhörern zu unterhalten. „Es ist das Größte für einen Musiker, wenn er merkt, dass seine Musik auf Interesse trifft und er für sein Spiel gelobt wird“, gab er lachend zu. So wie von Renate Gercke und Dr. Thomas Palaschewski: „Irland ist eine mystische Welt für sich, das merkt man auch in der Musik“, sagte Gercke, deren absolutes Lieblingslied an diesem Abend ein Medley aus „Daylight Fading“, „The Kid On The Mountain“ und „Morrison’s Jig“ war. Auch Palaschewski war neugierig auf die Kombination mit Orgelmusik. „Es hat mir sehr gut gefallen, vor allem weil die typisch irische Stimmung gut rüberkam“, lobte er. Die Instrumente und das Spiel der Musiker seien sehr harmonisch gewesen.

Ins Leben gerufen hat die Konzertreihe Kantor Oliver Schmidt (Foto). Das Angebot reicht dabei von Beethoven bis Chansons. „Dadurch haben wir ein sehr durchmischtes Publikum“, sagte Schmidt. „Etwa die Hälfte der Konzerte spiele ich selbst, sodass wir einen kleinen finanziellen Spielraum haben und so großartige Künstler wie Ulrike und Claus von Weiß auch anständig honorieren können.“ Das nächste Konzert der „12x19“-Reihe findet am Sonntag, 19. August, statt.