Region Pinneberg in Kürze : +++FDP spricht sich für Wedeler Hafen aus+++Verwirrung um gesperrte Straße+++Kündigung der Stadt nicht rechtskräftig+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

18. September 2018, 06:00 Uhr

Wedel Als erste der Wedeler Ratsfraktionen hat sich die FDP für das vom Hamburger Unternehmer Edmund Siemers vorgestellte Konzept für einen Traditionshafen ausgesprochen. Die Liberalen knüpfen ihre Zustimmung an Bedingungen: Im Schulauer Hafen muss es öffentliche Anlegemöglichkeiten geben. Zudem soll die Ponton-Anlage in Teilen auch öffentlich genutzt werden können.

Elmshorn Viele Elmshorner rieben sich am Montag verwundert die Augen. Die Kaltenweide war gesperrt. Dabei sollte sie nach Informationen der Stadt erst Dienstag gesperrt werden. Verwirrung pur. Die Auflösung: Die Baufirma hatte ohne Rücksprache mit den Arbeiten in der Kaltenweide begonnen, statt in der Amandastraße. Dienstag ist die Kaltenweide also offen und die Amandastraße dicht.

Pinneberg Das Arbeitsgericht Elmshorn hat am Freitag ein Urteil verkündet, das aufhorchen lässt. Demnach war die Kündigung von Jutta Luther, Sachgebietsleiterin im Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg (KSP), nicht rechtskräftig. Die Kündigungsgründe, die die Stadt vorgebracht hatte, seien nicht ausreichend, urteilte das Gericht in seiner Begründung. Deswegen muss die Stadt die 62-jährige Frau, wieder einstellen. Die Stadt will gegen das Urteil Berufung einlegen, so Rathaussprecherin Maren Uschkurat am Montag.

Barmstedt Neun von zehn Gemeinden des Amts Rantzau haben das vergangene Jahr mit einem Überschuss abgeschlossen. Das berichtete die stellvertretende Kämmerin Lynn Januszewski. Als Gründe für die positiven Zahlen nennt die Verwaltung unter anderem eine sparsame Ausgabenwirtschaft sowie Einmaleffekte durch den Verkauf von Baugrundstücken.

Uetersen Manche Themen kommen nie aus der Mode. So haben sich Uetersener Politiker bereits mehrfach mit der Frage befasst, ob es möglich ist, das Uetersener Schwimmbad zu attraktivieren. Diesmal hat die SPD die Sache im Sozial- und Umweltausschuss angestoßen. Jetzt wird ein politischer Arbeitskreis gebildet, der verschiedene Ideen auf ihre Machbarkeit hin überprüfen soll.

Hamburg Wer im Alter weiterhin selbstständig in den eigenen vier Wänden leben möchte, ist im Alltag oft auf Unterstützung angewiesen. Hamburg startet nun eine Beratungsstelle, um Senioren den Zugang zu Hilfsangeboten zu erleichtern. Ab sofort erhalten alle alten Menschen in Eimsbüttel und Harburg kurz nach ihrem 80. Geburtstag per Post eine Einladung zu einem kostenlosen Gespräch, wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte. Erste Beratungen sind bereits für Oktober geplant.

Schleswig-Holstein Die Landespolizei kontrolliert in dieser Woche verstärkt Autofahrer in Schleswig-Holstein. Im Visier der Beamten stehen dabei Verstöße gegen die Gurtpfllicht sowie die Handynutzung am Steuer.