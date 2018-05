FDP: Mende bleibt Fraktionsvorsitzender

von René Erdbrügger

Wie in den letzten beiden Wahlperioden hat sich der FDP-Ortsverband für Werner Mende (Foto) als Fraktionsvorsitzenden ausgesprochen. Sein Stellvertreter ist Olaf Klampe. Während der Fraktionssitzung am Dienstagabend ließ die FDP die Kommunalwahl noch einmal Revue passieren. „8,2 Prozent der Pinneberger haben sich für die FDP entschieden“, so Mende. Dafür danke die FDP ihren Wählerinnen und Wählern. Gegenüber der Kommunalwahl von 2013 (5,9 Prozent) sei dies ein gutes Ergebnis.

Die FDP stellt nun mit Mende, Klampe und Birgit Klampe (Foto) drei Ratsmitglieder. Auf Pinneberg kämen in den nächsten Jahren viele Aufgaben hinzu – wie zum Beispiel die Sanierung der Schulen, die Digitalisierung und die Ausweisung von Wohngebieten und Gewerbeflächen, nennt Mende einige Beispiele. Für die FDP steht dabei an erster Stelle, dass alle Investitionen mit Augenmaß und Weitblick vorgenommen werden. „Pinneberg darf trotz der vielen Aufgaben, die bewältigt werden sollen, nicht vergessen, dass die Stadt unter dem Rettungsschirm des Landes steht.“ Haushaltskonsolidierung müssten deswegen Priorität haben.

Die Fraktionssitzungen des Ortsverbands finden montags im Ratssitzungssaal ab 19 Uhr statt. Sie seien nach alter Tradition öffentlich. Die Mitglieder freuen sich über Anregungen von Seiten der Bürger.

Des Weiteten bedankt sich die FDP bei ihrem langjährigen Mitglied Manfried Heinrich, der sich seit den 1960er Jahren für die Partei und die Stadt Pinneberg in vielen verschiedenen Ausschüssen eingesetzt hat. Zuletzt vertrat er den Ortsverband der FDP im Ausschuss „Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen“. Mende: „Herr Heinrich möchte sich nach diesen vielen Jahren der aktiven Mitarbeit zurückziehen, bleibt aber der Partei verbunden.“