FDP: Alexandra Waßong zieht in den Kreistag

von René Erdbrügger

09. Mai 2018, 12:14 Uhr

Ehre, wem Ehre gebührt: Alexandra Waßong (FDP) zieht nach der Kommunalwahl am vorigen Sonntag in den Kreistag ein. Und nicht, wie irrtümlich berichtet Birgit Klampe. Diese wiederum freut sich über einen Sitz im Rat. An ihrer Seite sind Olaf Klampe und Werner Mende, die ebenfalls im Pinneberger Rat sitzen. „Wir haben jetzt einen Sitz mehr. Darüber freuen wir uns sehr“, sagte Mende am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung.