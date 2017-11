Region Pinneberg in Kürze : +++ Fatih Akin dreht weiter in Hamburg +++ 2018 kein Hallenbad für Elmshorn +++ Weitere Bohrschlammuntersuchungen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Wendt/dpa 1 von 1

erstellt am 22.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Hamburg Regisseur Fatih Akin (44) will weiter Filme in seiner Heimatstadt Hamburg drehen. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese Stadt als Filmstandort zu erhalten“, sagte Akin am Dienstag beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. „Weil ich hier lebe und leben bleiben möchte. Dieser Film und der Erfolg dieses Filmes bisher unterstreicht, dass in dieser Stadt Filmarbeit getan werden kann“, sagte der Regisseur mit türkischen Wurzeln, der im Stadtteil Altona aufgewachsen ist. Hollywoodstar Diane Kruger (41) ergänzte: „Ich freue mich, dass Hamburg sich mit diesem Eintrag an mich erinnern wird - Ich werde mich mein ganzes Leben lang an Hamburg erinnern.“

Elmshorn Elmshorn bleibt auch im Jahr 2018 eine Stadt ohne Hallenbad. Die für Ende des kommenden Jahres anvisierte Neueröffnung ist geplatzt. „Wir können das Bad erst im Verlauf des ersten Halbjahres 2019 wieder öffnen“, bestätigte gestern Stadtwerke-Chef Sören Schuhknecht. Über den neuen Zeitplan hatte Schuhknecht am Montagabend die Politik informiert. „In Bezug auf die Einnahmen und das Image wirft uns diese Entwicklung enorm zurück“, betonte Siegfried Golz (CDU), Vorsitzender des Stadtwerkeausschusses.

Barmstedt Wenn im kommenden Jahr fünf mögliche Bohrschlamm-Gruben seitens des Kreises Pinneberg genauer untersucht werden, stehen Lutzhorn, Bokel und Brande-Hörnerkirchen im Fokus. Historische Untersuchungen haben ergeben, dass insgesamt fünf Areale in den drei Gemeinden als altlastverdächtig gelten. Das bisherige Verfahren bewerten die Bürgermeister der betroffenen Kommunen als zufriedenstellend. „Mit weiteren Nachuntersuchungen sind wir auf der sicheren Seite“, so Bernd Reimers, Amtsvorsteher des Amts Hörnerkirchen.

Pinneberg Es ist bereits Tradition und meist schon wenige Tage nach der Ankündigung ausverkauft – das Pinneberger Neujahrskonzert. Die Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters unter der Leitung des Dirigenten Cord Garben treten am Sonntag, 7. Januar, im Cap Polonio auf. Es wird einen Stargast geben: den Sänger Wilhelm Schwinghammer. Auf dem Konzertprogramm stehen Ausschnitte von Komponisten wie Jacques Offenbach, Johann Strauss und Wolfgang Amadeus Mozart. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Sonnabend.

Schenefeld Wenn ein Mieterwechsel im Haus stattfindet, kann es allerlei Verwicklungen geben. Von Liebe und Intrigen, Einsamkeit und Poesie handelt der Dreiakter „Dat Utloopmodell“ von Herrmann Eistrup, mit dem die Waldenauer Speeldeel ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Bei der Premiere im ausverkauften Gemeinschaftshaus Waldenau gab es viele Lacher und solidarisches Weinen, das Publikum spendete am Ende viel Applaus. In Schenefeld ist „Dat Utloopmodell“ im Forum Schenfeld bei zwei Aufführungen, am 25. und 26. November, zu sehen.

Tornesch Straßenausbaubeiträge sind für viele Anwohner ein leidiges Thema. In Tornesch suchen Politik und Verwaltung nun nach Möglichkeiten, die Beiträge abzuschaffen und die finanzielle Belastung auf alle Bürger zu verteilen. Doch ob eine Erhöhung der Grundsteuer oder die Einführung einer neuen Gebühr eine Alternative darstellen, erscheint fragwürdig. Bürgermeister Roland Krügel (CDU) und ein Finanzexperte aus der Verwaltung äußern deutliche Bedenken.

Quickborn „Der Campus-Gedanke ist für uns ein roter Faden von Kita bis zum Abi.“ Der Leiter der neuen Freien Grund- und Gemeinschaftsschule Quickborn, Alexander Delport, hat im Rahmen eines Tages der offenen Tür um weitere Schüler geworben und stellte vor den Besuchern das pädagogische Konzept vor. Anna Graf, die sich um das Marketing der Privatschule kümmert, setzt dabei insbesondere auf digitale Bildung. „Wir wollen uns konzeptionell abheben“, erklärte sie. Die Etablierung einer Oberstufe sei zum Sommer 2018 geplant. In Partnerschaft mit der Medienschule in Potsdam-Babelsberg solle es dann das Profil „Film und Medienkommunikation“ zum ersten Mal in Quickborn geben.

Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) spricht sich für einen gemeinsamen Feiertag aller Nord-Bundesländer aus: „Wir wollen uns in Schleswig-Holstein in keine Insellage begeben.“ Noch gibt es in der Koalition aus CDU, FDP und Grünen unterschiedliche Auffassungen darüber, welcher Tag es werden soll – so ist etwa der 13. Dezember als Tag der Landesverfassung im Gespräch. Günther befürwortet nach eigenen Angaben einen Tag mit christlichem Ursprung. Wie die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen ihre Bestrebungen koordinieren wollen, ist noch offen.