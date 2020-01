Das Industriemuseum Elmshorn zeigt in einer Sonderausstellung Kamera- und Bildentwicklung

von Finn Warncke

30. Januar 2020, 15:32 Uhr

Elmshorn | Ein Frau spaziert auf der Königstraße. In der einen Hand trägt sie eine Tasche aus einem Modegeschäft, in der anderen Einkäufe aus dem Supermarkt. Sie kommt an Foto Fischl vorbei. Gleich daneben hängen Bilder von Foto Koopmann aus. Die „Kö“ Anfang der 1940er Jahre. Ein Bild aus vergangenen Zeiten. Und ein Bild, was in der neuesten Ausstellung im Industriemuseum Elmshorn zu sehen ist.

„Faszination Fotografie – Entwicklung von Technik und Handel“ lautet der Titel der Ausstellung. Es ist eine Reise durch die Zeit. Klar, wird man meinen, gehört die Ausstellung schließlich zum Projekt „773 Schritte durch die Zeit – Königstraße Elmshorn“. Das zweite Obergeschoss im Industriemuseum verwandelt sich dafür in eine Art Fotogeschäft. Zu Beginn der Zeitreise ist es dunkel. Die Besucher können in einer Camera Obscura verschwinden. Ein dunkler Raum mit einem Loch in der Wand. Der Vorläufer der Fotografie. Weiter geht’s. Von 13-mal-18-Platten über Polaroid und Contaflex bis hin zum Smartphone. Die meisten „Schätze“, wie Leiterin Bärbel Böhnke sie nennt, gehören dem Museum. Andere sind geliehen oder wurden gestiftet. Vor allem von Photo Minet. Womit wir beim Bezug zur Stadt Elmshorn wären. Vor allem vom ehemaligen Fotostudio sind zahlreiche Ausstellungsstücke zu sehen. Ebenso von Foto Koopmann. Projektleiterin Katharina Steinebach hat mit Zeitzeugen Fotoalben durchstöbert. Hat mit Kurator Teja Sauer alte Aufnahmen und Visitenkarten aufgehübscht. Wie das früher gemacht wurde, ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Genauso wie historische Exponate, mit denen früher Bilder entwickelt wurden. Zu allen Ausstellungsstationen wird es Infotafeln geben, die Hintergründe erklären. Ein Highlight dürfte die Fotobox sein. Vor dem Hintergrund einer historischen Aufnahme der Königstraße – das zu Beginn erwähnte Bild – können sich Besucher ablichten lassen.

„Faszination Fotografie“ wird am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr im Industriemuseum Elmshorn, Catharinenstraße 1, eröffnet. Der Eintritt hierfür ist frei. Anschließend ist die Ausstellung bis zum 26. April zu sehen. Weitere Informationen gibt es beim Industriemuseum unter Telefon (0 41 21) 26 88 70 oder im Internet.

> www.industriemuseum-

elmshorn.de