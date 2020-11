Zeugen gesucht : Farbeimer, Glaswolle und Gartenabfälle abgeladen: Umweltfrevel in Pinneberg

An der Schenefelder Straße in Pinneberg wurden unerlaubt Farbeimer, Müllsäcke mit Glaswolle sowie Gartenabfälle entsorgt.

Avatar_shz von René Erdbrügger

05. November 2020, 20:00 Uhr

Umweltsünder haben am Sonntag (1. November) in Pinneberg zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein aufmerksamer Hinweisgeber am Fahrbahnrand in der Schenefelder Landstraße eine größere Ansammlung von Abfall festgestellt.

Umwelttrupp Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Bei der unerlaubten Ablagerung wurden Farbeimer, Müllsäcke mit Glaswolle sowie Gartenabfälle und Plastikplanen festgestellt.

Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter der Telefonnummer (04121) 40 92 0 entgegen