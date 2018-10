Familiennachmittag im Pinneberg Museum

von René Erdbrügger

Viel zu bieten hat das Pinneberg Museum: Der nächste Familiennachmittag ist am Sonnabend, 6.Oktober. An diesem Tag öffnet die Einrichtung wieder seine Türen am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr mit speziellen Angeboten für die ganze Familie. Mit Hilfe von Rätseln und Fragebögen können die unterschiedlichen Abteilungen der Dauerausstellung des Museums erkundet werden – für richtige Lösungen gibt es auch Gewinne.

Neben den Modellen von Schloss und Bahnhof gibt es auch den ältesten Film von Pinneberg zu sehen, der 1925 gedreht wurde.

Auch die Ilo-Ausstellung im Keller des Museums öffnet an diesem Tag wieder die Türen und lädt zu technischen Entdeckungsreisen ein. Der Eintritt ist frei, aber der Förderverein des Museums freut sich über eine Spende.