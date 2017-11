Schnapsdieb wehrt sich : Familien-Randale bei Festnahme in Pinneberg – Polizisten verletzt

von Florian Kleist

erstellt am 21.Nov.2017 | 00:00 Uhr

Pinneberg | Eigentlich wollte die Pinneberger Polizei nur einen ertappten Schnaps-Dieb festnehmen. Der Einsatz am Montagabend endete aber in einer wüsten Schlägerei, bei der vier Beamte verletzt worden sind. Wie Polizeisprecher Tobias Köhler mitteilte, hatte ein 27-jähriger Pinneberger gegen 19 Uhr im Marktkauf-Center in Prisdorf alkoholische Getränke gestohlen.

Zunächst gelang ihm die Flucht, er sei aber – so die Polizei weiter – schnell identifiziert worden. Ein Richter ordnete noch am Abend die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten im Bereich der Mühlenstraße an und wenig später rückte die Polizei aus. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte dann auf massive Gegenwehr. Zunächst kam es laut Köhler zu heftigen Widerstandshandlungen seitens seiner Familie. „Auch Nachbarn erschienen und stellten sich zum Teil gegen die eingesetzten Beamten und beleidigten sie.“ Die Polizisten holten Verstärkung. Köhler: „Erst durch Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte, auch von umliegenden Dienststellen, konnten die Einsatzkräfte die Durchsuchung letztlich durchführen.“ Doch jetzt drehten die Bewohner erst richtig auf. Eine Angehörige des 27-Jährigen trat die Polizisten, schlug ihnen mit Fäusten ins Gesicht und zog ihnen an den Haaren, so die Beamten weiter.

Trotz des Widerstands erreichte die Polizei ihr ursprüngliches Ziel: Sie nahm den mutmaßlichen Dieb mit zur Wache. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden Beweismittel für den Ladendiebstahl entdeckt. Die Beschuldigten erwarten jetzt Strafverfahren wegen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

