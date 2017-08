Autobahn 23 : Fahrt in den Urlaub endet mit Horror-Crash

vergrößern 1 von 1 Foto: TVR 1 von 1

Tornesch | Die Fahrt in den Urlaub endete für ein Pinneberger Ehepaar mit einem Horror-Crash, einem lebensgefährlich Verletzten und einer etwa dreistündigen Sperrung der Autobahn 23 Richtung Norden in Höhe der Anschlussstelle Tornesch: Am Sonnabend gegen 9.30 Uhr touchierte laut Polizeiangaben der Fahrer (25) eines Mercedes Sprinter vom linken Fahrstreifen aus ein Wohnwagen-Gespann mit zwei Insassen (55 und 51). Beide Fahrzeuge gerieten außer Kontrolle, überschlugen sich und kamen auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Der Fahrer des Sprinters wurde lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer befreiten den 25-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach Hamburg ins UKE – dafür war die Fahrbahn Richtung Süden von 9.15 bis 9.55 Uhr gesperrt. Die Insassen des Gespanns konnten ihren VW-Bus verlassen und wurden nach ambulanter Behandlung aus dem Elmshorner Krankenhaus entlassen. Der Fahrer des Sprinters ist Zeugen offenbar schon vor dem Crash durch unsichere Fahrweise aufgefallen und ist auf der linken Spur immer wieder nach rechts ausgeschert. Ein Gutachter konnte feststellen, dass der 25-Jährige nicht angeschnallt war. Auch die Pinneberger Feuerwehr war mit 15 Kräften vor Ort. Die Kameraden haben Trümmer beseitigt und die Fahrbahn wegen ausgelaufener Flüssigkeiten abgestreut. Die Autobahn war gegen 12.30 Uhr wieder befahrbar.