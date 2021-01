Am Bahnhof Thesdorf : Fahrraddieb in Pinneberg festgenommen: Polizei sucht Besitzer des Rads

Der Diebstahl ereignete sich im Thesdorfer Weg. Zeugen alarmierten die Polizei.

von René Erdbrügger

11. Januar 2021, 14:15 Uhr

Pinneberg | Die Polizei in Pinneberg hat bereits am Sonnabend (19. Dezember) am Bahnhof im Thesdorfer Weg in Pinneberg einen Fahrraddieb festgenommen. Zuvor hatte ein Zeuge um 20.14 Uhr beobachtet, wie ein 31-Jähriger an einem Fahrrad riss und dagegentrat, während dieses an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen war.

Täter ungefähr 100 Meter vom Tatort entfernt gefasst

Die alarmierten Beamten stoppten daraufhin den Pinneberger auf dem Fahrrad fahrend nur ungefähr 100 Meter vom Tatort entfernt und stellten das silberfarbene Klapprad des Herstellers Vortex sicher.

Bisherige Ermittlungen zum Eigentümer des Zweirads führten bislang nicht zum Erfolg. Entsprechend wendet sich das Polizeirevier Pinneberg mit Bildern des Rads an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zum Eigentümer unter der Telefonnummer (04101) 20 20.