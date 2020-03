Voting des Tages : Fahren Sie während der Coronakrise noch mit Bus und Bahn?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. März 2020, 18:00 Uhr

Die Coronakrise hat das Leben in Deutschland in vielen Bereichen stark eingeschränkt. Veranstaltungen etwa wurden abgesagt, dazu sollen soziale Kontakte möglichst vermieden werden. In Bussen und Bahnen allerdings wird es mit der empfohlenen Distanzwahrung mitunter schwierig. Wir möchten von Ihnen wissen:

Fahren Sie während der Coronakrise noch mit Bus und Bahn? Ja klar, das macht mir nichts aus. Ungern, aber ich habe keine andere Wahl. Nein, ich steige aufs Auto oder Fahrrad um. zum Ergebnis

