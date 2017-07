Region Pinneberg in Kürze : +++ Fahrbahnerneuerung der B431 +++ Schenefeld im Sanierungsfieber +++ Umschwenken der CDU-Fraktion in Hamburg +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

Elmshorn Die laufende Fahrbahnerneuerung der B431 zwischen dem Elmshorner Wedenkamp und Neuendorf erlebte gestern im Bereich der Gerberstraße eine überaus beeindrucke Betriebsamkeit, die manch einen schaulustigen Passanten zum aufmerksamen Verweilen verlockte. Mittels mehrerer Asphaltfertiger wurde dort der neue Straßenbelag aufgetragen und unmittelbar im Anschluss mit insgesamt vier Straßenwalzen gefestigt. Die Baumaßnahmen innerhalb Elmshorns sollen in der nächsten Woche abgeschlossen sein.

Schenefeld Die Bürgermeisterin Christiane Küchenhof und ihr Stadtplanungsteam haben Einblicke in die voraussichtlichen Sanierungs- und Umbauarbeiten der Stadt Schenefeld gegeben. Außer einigen Bauarbeiten am Schulzentrum sollen alle Schulen im Laufe der Ferien renoviert werden. Auch Schenefelds Straßen werden weiterhin erneuert. Zudem soll ein neuer Stadtkern in Form eines Bürgerzentrums entstehen, in dem alle städtischen Dienstleistungen enhalten sind. Mit dem „Leuchtturmprojekt“ soll die bisherige starke Differenzierung zwischen Dorf und Siedlung aufgehoben werden.

Hamburg Nach der Rückendeckung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für Olaf Scholz (SPD) hat die Hamburger CDU-Fraktion auf eine erneute Rücktrittsforderung an den Bürgermeister wegen der G20-Krawalle verzichtet. Fraktionschef André Trepoll hielt Scholz am Montag aber eine Verharmlosungsstrategie und Fehleinschätzungen vor. Doch seine Fraktion wolle von „plakativen Forderungen“ wegkommen.

Pinneberg 8400 Euro - eine Spende in dieser Höhe geht an die Grund- und Gemeinschaftsschule (GuGs). Das Geld ist der Erlös aus der Tombola des Quellentalfests am Pfingstsonntag. Mit dem Geld soll ein Blockhaus auf dem Schulgelände gebaut werden. Darin sollen die Spielgeräte untergebracht werden, die die Schüler in ihren „aktiven Pausen“ nutzen. Doch von dem Holzhaus sollen nicht nur die Schüler, sondern auch die Mieter der Neuen GeWoGe im Quellental profitieren: So besteht eine Kooperation mit dem Nachbarschaftstreff. Die Baugenehmigung für das Haus wird jetzt beantragt.

Uetersen Das Sommerfest der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen wird am kommenden Sonntag, 23. Juli, gefeiert. An der Feier nehmen auch die Mitglieder des Vereins zur Erhaltung ostdeutschen Kulturguts und des Schleswig-Holsteinischen Heimatbunds teil. Es gibt Kaffee und Kuchen und Leckeres vom Grill. Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Unter anderem wird der Film „Trakehnen lebt weiter − Ostpreußens Warmblutpferde erobern die Welt“ gezeigt.

Wedel Die Initative „Kino in Wedel“ zeigt im Rahmen der lateinamerikanischen Woche der Volkshochschule am Donnerstag, 20. Juli, den prämierten chilenisch-mexikanischen Spielfilm „La Nana – Die Perle“ (aus dem Jahr 2009 von Sebastian Silva). Der Film erzählt klischeefrei, authentisch und schwarzhumorig vom Leben, Alltagsproblemen und den vorsichtigen Emanzipationsversuchen eines Dienstmädchens in einer sich liberal gebenden großbürgerlichen Familie im heutigen Santiago de Chile.

Schleswig-Holstein Das Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) an der Unterelbe darf nur mit gedrosselter Leistung wieder ans Netz. Diese Konsequenz aus ungewöhnlich schneller und starker Korrosion an Brennstäben verkündete Energieminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Kiel. Das Zusammenwirken mehrerer Faktoren habe zu der auffälligen Oxidation geführt. Außer dem Hüllrohrmaterial seien dies eine erhöhte Leistung sowie ein immer häufigeres schnelles Hoch- und Runterfahren des Reaktors. Unter der Voraussetzung, dass die Leistung und der sogenannte Lastfolgebetrieb reduziert werden, habe die Atomaufsicht nun der Beladung eines neuen Reaktorkerns zugestimmt.

von shz.de

erstellt am 18.Jul.2017 | 06:00 Uhr