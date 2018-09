Experte berichtet übers Immunsystem

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts zu Gast in der Theodor-Heuss-Schule

von René Erdbrügger

18. September 2018, 12:45 Uhr

Nicht nur der Geburtstag des Physikers Max Planck jährt sich in diesem Jahr zum 160. Mal, er bekam auch genau vor 100 Jahren den Nobelpreis und seit dieser Zeit gibt es die Max-Planck-Gesellschaft. Dreifacher Grund, im Rahmen eines Informationstages an den Schulen der Republik das Institut, dessen Arbeit und auch den Beruf als Wissenschaftler vorzustellen. In Pinneberg hatte die Theodor-Heuss-Schule Glück. Sie bekam eine Zusage, so wurden in den 12. Klassen des Biologieprofils jeweils 90 Minuten diesem Thema gewidmet. Tobias Lenz, ist Doktor der Biologie und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Evolutions-Biologie in Plön, er präsentierte den Schülern seine Arbeit am Institut.

Das Thema, das sich zunächst eher trocken anhört, hat einen spannenden Hintergrund. Nicht nur für Schüler. Lenz gab zunächst einen Ausblick auf die Grundlagenforschung zum Thema Evolution, ist doch bereits die Deutung des Begriffes schwierig. Egal ob bei uns Menschen, den Tieren oder auch den Pflanzen, jede Veränderung (Mutation) in der Entwicklung, die sich in Relation zu anderen Arten als erfolgreich für das Fortbestehen einer Spezies erwiesen hat, prägt als Resultat von Evolution die heutige Erscheinungsform. Anhand eines einfachen Beispiels machte Lenz deutlich, was damit gemeint ist: „Die Überlebenschance und die Vermehrung einer Feldmaus, die auf dunklem Untergrund lebt, ist höher, wenn auch ihr Fell dunkel ist und ihre Fressfeinde sie nicht so gut ausmachen können. „Wir Menschen hatten vier Millionen Jahre Zeit uns zu entwickeln. Warum haben wir es zum Beispiel immer noch nicht geschafft, gegen Bakterien oder Viren immun zu sein?“, fragte der Wissenschaftler. Die Fragen um dieses Thema ist das Spezialgebiet des Instituts in Plön und der Arbeit von Lenz, es nennt sich Immungenomik. Welche Faktoren bestimmen das Immunsystem von Lebewesen? Wie steht es mit den Wechselwirkungen zwischen den guten Abwehrkräften des Körpers und dem Risiko von Autoimmunkrankheiten, bei denen auch gesunde, körpereigene Zellen angegriffen werden? Verlieren wir unser eigenes Immunsystem, wenn wir zunehmend Bakterien oder Viren durch, auf Chemie basierende, Medikamente abwehren?

„Das Leben eines Wissenschaftlers an einem Institut ist nichts für Menschen, die nach großem Geldbeutel streben“, das machte Lenzen einem nachfragenden Schüler von Lehrerin Mandy Liermann klar. Aber: „Der Einstieg ist schwer, aber heute verdiene ich gutes Geld und das Beste daran: Ich bekomme es dafür, dass ich meine Neugier befriedigen kann.“