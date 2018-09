Exkursion mit dem Nabu

von René Erdbrügger

21. September 2018, 13:26 Uhr

Der Nabu

Pinneberg lädt für morgen zu Vogelbeobachtungen entlang der Küste ein, wo sich inzwischen Gänse,

Enten, Regenpfeifer und

weitere Limikolen – wohl auch seltenere Arten wie das Odinshühnchen und der Mornell-Regenpfeifer – in großen Trupps eingefunden haben. Treffpunkt ist um 8 Uhr der Parkplatz an der Hans-Hermann-Kath-Brücke in Pinneberg. Um eine Spende wird gebeten. Wichtig: Ein heranziehendes Sturmtief über dem Atlantik lässt keine gesicherte Wetterprognose zu. Ob die Exkursion wetterbedingt abgesagt werden muss, ist auf der Homepage www. nabu-pinneberg.de oder unter Telefon (0 41 01) 3 22 57 ab heute ab 19 Uhr zu erfahren.