Polizei sucht nach Zeugen : Exhibitionist bedrängt junge Mädchen auf Spielplatz in Rellingen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

von Christian Uthoff

05. September 2019, 14:04 Uhr

Rellingen | Nach exhibitionistischen Handlungen gegenüber mehreren jungen Mädchen auf einem Rellinger Spielplatz ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Der Vorfall hatte sich laut Pressesprecher Steffen Büntjen am vergangenen Mittwoch gegen 15 Uhr hinter dem Rathaus ereignet.

Jugendlicher entblößt Penis

Am Nachmittag hielten sich laut Polizei mehrere elf Jahre alte Mädchen auf dem Spielplatz auf. Sie befanden sich gerade auf den Schaukeln, als ein männlicher Jugendlicher den Spielplatz betrat und sich gegenüber der Schaukeln auf eine Parkbank setzte. Dort entblößte er seinen Penis und fing vor den Mädchen an, daran zu manipulieren. Eine der Elfjährigen rief sofort ihre Mutter an, die kurz darauf am Spielplatz eintraf. Als der Unbekannte das bemerkte, flüchtete er in Richtung Appelkamp.

Polizei sucht Jugendlichen

Der Jugendliche soll etwa 14 bis 16 Jahre alt sein, eine schlanke Statur, dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild haben. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt, einer kurzen blauen Jeanssowie dunklen Schuhen und dunklen Socken. Er war auf einem Longboard unterwegs. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.

