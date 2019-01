Region Pinneberg in Kürze : Ex-Elmshorner wird Schwimm-Bundestrainer +++ 20-jähriger Hamburger will ins ESC-Finale +++ Grippewelle rollt an +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

22. Januar 2019, 06:00 Uhr

Pinneberg | Uetersen Die Liberalen in der Rosenstadt haben sich neu aufgestellt. Rolf Maßow, langjähriger Vorsitzender des Ortsverbands, hat einem jüngeren Bewerber Platz gemacht: Sascha Strittmatter. Die ältere Generation habe der jüngeren Gelegenheit zur Gestaltung zu geben, formulierte Maßow.

Wedel Die Schwarzmeer Kosaken und ihr Publikum mussten am Wochenende in Wedel ohne ihren Star Peter Orloff auskommen. Der Sänger und Komponist ist derzeit in ungewohnter Rolle im RTL-Dschungelcamp zu sehen und musste daher für den Auftritt in der Christuskirche absagen.

Elmshorn Mit einem neuen Bundestrainer-Duo will der Deutsche Schwimm-Verband die nächste Nullnummer im Olympia-Becken verhindern. Der DSV stellte gestern die sportliche Leitung vor, die die Nationalmannschaft nach dem Rücktritt von Chefbundestrainer Henning Lambertz im vergangenen Jahr zu WM-Medaillen und Sommerspiel-Erfolgen führen soll. Der frühere Elmshorner Bernd Berkhahn (SC Magdeburg) ist Teamchef.

Quickborn Dem begnadeten Sänger Richard Tauber wurde von der Presse der Titel „König des Belcanto“ verliehen. Der Lions-Club Quickborn würdigt das Talent des 1948 Verstorbenen mit einem Konzert und Bühnenprogramm unter dem Titel „Dein ist mein ganzes Herz“, in dem das Leben des skandalumwitterten Stars beleuchtet wird.

Pinneberg Der ambulante Hospizdienst Pinneberg-Uetersen-Wedel hat in Kooperation mit der Evangelischen Familienbildung Pinneberg eine Trauergruppe für Jugendliche ins Leben gerufen. Geplant ist ein 14-tägiges Treffen jeweils freitags von 17 bis 19 Uhr. Ermöglicht hat das Projekt der NDR mit der Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“.

Hamburg Am 22. Februar wird es ernst für Linus Bruhn. Dann findet der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Israel statt. Dann entscheidet sich im Wettbewerb mit sechs weiteren Kandidaten, ob der 20-Jährige Deutschland womöglich am 18. Mai beim ESC-Finale in Israel vertreten darf.

Schleswig-Holstein Das Robert-Koch-Institut in Berlin rechnet mit dem baldigen Beginn der saisonalen Grippewelle. In der zweiten Kalenderwoche dieses Jahres wurden in Schleswig-Holstein 53 bestätigte Influenza-Fälle gemeldet, Tendenz steigend, so das Kompetenzzentrum meldepflichtiger Erkrankungen.