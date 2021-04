Voting des Tages : Europaweiter Blitzermarathon nimmt Raser ins Visier – was halten Sie davon?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

21. April 2021, 18:00 Uhr

Breit angelegte Kontrollen in vielen Ländern Europas sollten bei einer Tagesaktion am Mittwoch (21. April) helfen, die seit der Pandemie vermehrten Geschwindigkeitsüberschreitungen aufzuhalten. An dem 24 Stunden dauernden „Speedmarathon“, der am Morgen begann, beteiligten sich 29 Staaten, wie es vom europaweiten Polizeinetzwerk „European Roads Policing Network“ (Roadpol) hieß. Ziel sei es, die Zahl der Unfallopfer auf den Straßen zu senken. In Deutschland nahmen laut den Organisatoren alle Bundesländer teil, doch nur in etwa zehn sei es ein sogenannter Sondereinsatz, bei dem über das normale Maß hinaus geprüft werde.

Wir fragen daher heute:

Europaweiter Blitzermarathon nimmt Raser ins Visier – was halten Sie davon? Eine gute Idee, die öfter wiederholt werden sollte. Statt einem Marathon sollten die regelmäßigen Kontrollen verstärkt werden. Keine gute Idee, der Blitzermarathon ist überflüssig. zum Ergebnis

