Europa ist mitten in Pinneberg

Grünen-Spaziergang des Landtagsabgeordneten Rasmus Andresen durch die Kreisstadt

von shz.de

26. November 2018, 00:00 Uhr

Zehn Interessierte konnten Anne-Kathrin Klatt und Daniela Hartmann vom Vorstand der Pinneberger Grünen bei einem Spaziergang durch Pinneberg begrüßen. Darunter der Landtagsabgeordnete Rasmus Andresen (32, Bündnis 90/Die Grünen). Er gehört seit 2009 dem Kieler Landtag an und ist dort seit 2017 dessen Vizepräsident. Für die Europawahl im Mai des kommenden Jahres steht er auf einem sehr aussichtsreichen Listenplatz.

Ein Spaziergang zum Thema Europäische Union mitten in Pinneberg, da stellt sich die Frage, was das eine mit dem anderen zu tun hat? Antworten darauf gab es für die Zuhörer bei den sechs Stationen des Rundganges.

An der Berufsschule gab Andresen einen Überblick darüber, welchen Einfluss die Entscheidungen des europäischen Parlamentes auf die Bildungsangebote in den Ländern haben. „Die EU hat unter dem Titel „Erasmus Programm“ 30 Milliarden Euro Fördergelder bereitgestellt, die unter anderem Studenten und Dozenten drei- bis zwölfmonatige Aufenthalte an Universitäten der EU ermöglichen“, führte er aus.

Beim Studium sei der Ausbildungsgang international sehr ähnlich, bei anderen Ausbildungsformen sei dies aber nicht der Fall. Trotzdem sei es Ziel, das Programm auch auf andere Formen der Ausbildung, beispielsweise durch anerkannte Auslands-Praktika, auszuweiten. Weiter ging es zum Redaktionsgebäude des Pinneberger Tageblattes. Aber Bezugspunkt war nicht die Presse- oder Medienarbeit des Verlages, sondern das im Foyer untergebrachte Reisebüro. Thematisiert wurde hierbei das Reisen innerhalb der EU, insbesondere des Schengenraumes und der Ausnahmen, die Länder zeitweise für sich beanspruchen können und es auch regelmäßig tun. Auch die Krankenversicherung im europäischen Raum oder Entschädigungen bei Reiseausfällen basierten großenteils auf europäischem Recht. Nicht zuletzt sei das bei jungen Menschen beliebte Interrail-Ticket eine europäische Fördermaßnahme.

Dritter Punkt des Rundganges war das Kundenzentrum der Stadtwerke Pinneberg. Jeder kennt die Entscheidung des EU-Parlaments, die Roaminggebühren abzuschaffen. In naher Zukunft geht es um das neue 5G-Netz, schnelle mobile Datenverbindungen, mit denen zum Beispiel erst das autonome Fahren möglich sein wird. Auch der Breitbandausbau ist nach wie vor ein Thema der EU, Andresen räumte ein, dass Schleswig-Holstein hier als Flächenland sogar besser aufgestellt wäre, als viele andere Bundesländer.

An der Volksbank ging es um EU-Vorgaben zur Eigenkapitalquote europäischer Banken oder um verbindliche Richtlinien bei einer Kreditvergabe. Das Thema Wasserwirtschaft wurde auf der Pinnaubrücke an der Bismarkstraße beleuchtet. Manfred Stache (Grüne und Unabhängige) gab ein Beispiel, dass die geplante Bebauung der Bans-Wiesen 2009 nicht durch den nationalen Naturschutz, sondern durch die europäische Wasser-Rahmenrichtlinie abgewendet werden konnte.

Der letzte Stopp auf dem Edeka-Parkplatz galt dem Verbraucherschutz, der Verpackungsverordnung und Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln, dann ging es zum Aufwärmen und zum Klönschnak in die Scheune.