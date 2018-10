Pilotprojekt : Etat: 90 000 Euro

von René Erdbrügger

05. Oktober 2018, 11:38 Uhr

Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung hat im Haushalt 2018 einen Betrag von 90 000 Euro für die Kastration der freilebenden Katzen bereitgestellt, der Landesverband Schleswig-Holstein des Deutschen Tierschutzbundes wird 10 000 Euro in den Fonds einspeisen. Die sich beteiligenden Gemeinden übernehmen 50 Prozent der entstehenden Kosten, die durch die in ihrer Gemeinde vorgenommen Kastrationen entstehen. Zudem können sich auch Privatpersonen finanziell einbringen. Von Herbst 2014 bis einschließlich Herbst 2017 wurden in Schleswig-Holstein im Rahmen eines Pilotprojektes gegen Katzenelend bestehend aus fünf Aktionszeiträumen bereits insgesamt 12 848 Katzen kastriert. Dabei handelte es sich zu gut 60 Prozent um weibliche Tiere und zu rund 40 Prozent um Kater. Bislang ist die Aktion bis zum

12. November 2018 geplant. Sollten die finanziellen Mittel im Fonds allerdings früher als geplant ausgeschöpft sein, wird die Aktion vorzeitig durch die Tierärztekammer Schleswig-Holstein beendet.

Quelle: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung