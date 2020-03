Voting des Tages : Essen Sie täglich Obst?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

25. März 2020, 18:00 Uhr

Herrliche Frostlandschaften gibt es in diesen Tagen immer morgens in der Marsch zu bestaunen. Die Obstbauern schützen ihre Apfelblüten in Frostnächten mit einer dicken Eisschicht vor dem Kältetod.

Wir möchten wissen:

Essen Sie täglich Obst? Ja, das gehört für mich zu einer gesunden Ernährung dazu. Naja, zumindest mehrmals in der Woche. Nein, das muss nicht sein. zum Ergebnis

