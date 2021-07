Voting des Tages : Essen in Restaurant-Innenbereichen nur für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Wer in Schleswig-Holstein in Innenbereichen von Restaurants essen möchte, muss nach wie vor vollständig geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Wir fragen daher heute: Essen in Restaurant-Innenbereichen nur für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene – wie stehen Sie dazu? Bitte beachten Sie: Bei unserem Votin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.