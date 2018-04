„Es war fast wie im Krieg“

Nachbarn berichten von der Terror-Razzia in Appen und von Patrick S. / Viele Verbindungen zu radikalen Rechten vorhanden

von Florian Kleist

19. April 2018, 16:00 Uhr

Es ist eine ruhige Seitenstraße in Appen. Nicht weit entfernt liegt die Wache der Freiwilligen Feuerwehr. Einige Anwohner nutzen die sommerlichen Temperaturen, um ihre Gärten auf Vordermann zu bringen. Nur dezenter Maschinenlärm eines angrenzenden Neubaugebiets stört die Ruhe. Das war am Dienstagmorgen anders: Da stürmte noch vor Sonnenaufgang ein Spezialeinsatzkommando das Haus von Patrick S. Der Vorwurf: Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung.

Ein Nachbar erinnert sich daran, dass gegen 4.15 Uhr plötzlich die Hunde anfingen zu bellen. Er blickte aus dem Fenster: „Da standen hier 10 oder 15 Peterwagen rum.“ Ein anderen Nachbar erzählt, der dann folgende Polizeieinsatz habe ausgesehen „wie am Sonntagabend beim Tatort“: „Polizisten in voller Montur und mit Maschinenpistolen im Anschlag. Es war ja fast wie im Krieg.“

Wie berichtet, hatte die Bundesanwaltschaft in Niedersachsen, Bremen und in Appen Wohnungen von Verdächtigen durchsuchen lassen. Die Bundesanwaltschaft wirft den Verdächtigen vor, sich spätestens Anfang 2017 unter dem Namen „Nordadler“ zusammengeschlossen zu haben. Ihr Ziel sei ein Wiedererstarken des Nationalsozialismus in Deutschland gewesen. Dazu habe die Gruppe auch Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen, jedoch noch nicht näher geplant.

Mutmaßlicher Kopf der Gruppe ist Wladislaw S., der im niedersächsischen Landkreis Northeim wohnt. Er ist unter anderem im Impressum der Internetseite von „Nordadler“ als Ansprechpartner angegeben. In einem Gespräch mit der NDR-Sendung „Panorama 3“ macht Wladislaw S. aus seiner Gesinnung keinen Hehl. Auf die Frage, ob er Nationalsozialist sei, antwortet er kurz und knapp: „Genau.“ Die Gruppe „Nordadler“ bereite sich auf einen Umsturz vor mit dem Ziel, einen nationalsozialistischen Staat aufzubauen. Anschläge hätten sie – so Wladislaw S. in dem Interview – nicht geplant. Nach den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft haben S. und die anderen Beschuldigten aber Listen möglicher Anschlagsopfer wie Juden und Angehörige der Antifa erstellt und beschafft, wie es in dem Bericht weiter heißt. Laut Wladislaw S. sind bei einem anderen Beschuldigten Listen mit Namen von Politikern sichergestellt worden. Diese sollten im Falle eines Staatszusammenbruchs „zur Rechenschaft“ gezogen werden.

Nach welcher Zeit sich der Appener Patrick S. zurücksehnt, wird auch im öffentlichen Teil seiner Facebook-Präsenz deutlich. Dort finden sich zahlreiche Bilder von Wehrmachtssoldaten. Und zu seinen Freunden in dem sozialen Netzwerk zählt auch der Vorsitzende des Hamburger NPD-Landesverbands Lennart Schwarzbach. Dieser wohnt ebenfalls in Appen. Und die beiden kennen sich offenbar nicht nur aus den sozialen Netzwerken, sondern auch von gemeinsamen Unternehmungen. Auf Internetseiten, die dem linken Spektrum zuzuordnen sind, finden sich Fotos, bei denen Schwarzbach und S. bei Kundgebungen der rechten Szene zu sehen sind.

Ein Nachbar berichtet, Patrick S. habe geplant, mit anderen Gesinnungsgenossen ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern zu gründen, um dort nach seinen Vorstellungen zu leben. Andere Nachbarn erzählen zwar über den Polizeieinsatz. Wenn es aber um ihren Nachbarn geht, winken sie nur ab: „Da sag ich besser nichts zu.“

Patrick S. war gestern vor Ort nicht anzutreffen und war auch telefonisch nicht zu erreichen. Auch gegenüber anderen Journalisten hatte er sich im Gegensatz zu Wladislaw S. bisher nicht geäußert. Offenbar hält er nicht viel von diesem Berufsstand, wie er in einem ihm zuzuordnenden Beitrag im Internet deutlich macht: „Der Job einer Journutte in Deutschland besteht nicht darin, die Leser aufzuklären, sondern die Hirne der Leser mit der Propaganda des kapitalistisch-faschistischen Merkel-Regimes zuzukleistern.“



Bundesanwaltschaft wertet Computer aus





Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hatten sich die Beschuldigten bereits bemüht, Waffen, Munition sowie Materialien zum Bau von Brand- und Sprengvorrichtungen zu beschaffen. Gefunden wurde derlei Dinge bei den Razzien laut Bundesanwaltschaft nicht. Es wurden allerdings Datenträger und Computer beschlagnahmt. Diese werden nun laut Bundesanwaltschaft ausgewertet.