Bürgermeisterwahl : „Es tut mir leid, wir sind in Verzug“

Schenefeld | „Es tut mir leid, wir sind in Verzug“, sagte Constantin von Piechowski, Vorsitzender der Schenefelder FDP, am Sonnabend beim Grillfest der Liberalen auf der Bürgerwiese. Ein Satz, den die Schenefelder ihm noch verziehen haben, denn während die Würstchen noch einige Zeit brauchten, verteilte der Bewerber auf das Bürgermeisteramt zur Überbrückung Bier. „Als Verwaltungschef will ich sowas aber nicht mehr von ihnen hören“, scherzte einer der etwa 60 Besucher, die den Gegenkandidaten von Amtsinhaberin Christiane Küchenhof (SPD) persönlich kennenlernen wollten.

„Ich finde seine Bewerbung mutig“, sagte Frank Grünberg, Beisitzer und Pressereferent des SPD Ortsvereins Schenefeld. Denn außer den Bürgern waren auch viele Politiker gekommen. Doch auf ein Statement zum Wahlprogramm warteten alle vergebens. „Es war Zufall, dass das Sommergrillen und meine Kandidatur auf den Termin fallen. Es ist aber abgesprochen, dass ich ab Montag mein Programm vorstelle und daran werde ich mich auch halten“, sagte von Piechowski. Als erstes wolle er erläutern, wie er sich eine Neugestaltung der Stadtmitte vorstelle. „Ich habe da andere Ideen als die, die es bereits gibt“, sagte von Piechowski.

Doch was erwarten eigentlich die Schenfelder von einem Bürgermeister oder was würden sie selbst anpacken, wenn sie das Amt inne hätten? „Die Ganztagsbetreuung in Schulen und Kitas sollten ausgebaut werden“, schlug Michael Geerz vor. Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und eine bessere Einbindung der Sportvereine waren seine Ideen. „Wir brauchen mehr preiswerte Wohnungen – vor allem für ältere Menschen“, formulierte Ulla Greiffer ihr Anliegen. Zudem könnte das Stadtzentrum stärker belebt werden. „Brauchen wir einen Supermarkt am Schenfelder Platz? Der würde doch ins Stadtzentrum passen“, sagte Greiffer. Kritik gab es am Rathaus – rein optisch: „Das ist so hässlich. Das würde ich abreißen und etwas Schönes bauen.“

„Es gibt in Deutschland 80 Millionen Besserwisser, zehn Millionen Besserkönner und drei Bessermacher. Ich habe eigentlich nichts, was geändert werden muss“, sagte Peter Arp. Er fühle sich in Schenefeld so wohl wie es ist – mit der Nähe zu Hamburg, der Elbe und Grün vor der Tür. Nach einigem Überlegen fiel ihm doch eine Verbesserungsidee ein: „Die automatische Ampelschaltung wenn mann die Altonaer Chaussee überqueren will, könnte man ausweiten.“

von Bastian Fröhlig

erstellt am 07.Aug.2017 | 16:00 Uhr