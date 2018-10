Es ist wieder geöffnet

Woolworth macht in der Rathauspassage auf / Geschäftsführung mit Standort zufrieden / Käufer beklagen Fehlen von individuellen Läden

von shz.de

08. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Laute Musik, Glücksrad und Moderation – so startete Woolworth in der Pinneberger Rathauspassage gestern seinen Verkauf. Moderator Hauke Lauth informierte mit seinem Mikrofon über Angebote, während zahlreiche Besucher sich in einer Schlange einreihten, um beim Glücksrad Geschenkartikel zu gewinnen. Sie verließen den Laden mit Kochlöffeln, Bällen und eingekauften Waren im Gepäck.

„Schon pünktlich um 9 Uhr standen viele Menschen vor dem Laden“, sagte Diana Peisert im Auftrag der Woolworth Geschäftsführung. Mit dem bereits von 2013 an vorhandenen Standort in Pinneberg sei die Geschäftsführung sehr zufrieden. Die großzügigen Geschäftsräume in der Rathauspassage seien geeignet, das Sortiment der Warenhauskette besser zu präsentieren. Die Verkaufsflächen hätten es ermöglicht, ein neues Einrichtungskonzept umzusetzen. Die Verkaufsfläche bei Woolworth beträgt 1000 Quadratmeter. Sie ist somit knapp 300 Quadratmeter größer als die vorherige.

Diverse Passanten schauten bei Woolworth aus Neugierde vorbei. Einige hatten sich aber bereits über die Eröffnung informiert und nutzten die Gelegenheit, um gezielt Waren zu kaufen. „Die Einkäufer interessierten Koffer, aber auch Elektroartikel“, informierte eine Mitarbeiterin.

Das Kaufhaus gibt es bereits seit 1879. Der Anspruch ist, Nahversorger für Artikel des täglichen Bedarfs zu sein. Das Kaufhaus ist an über 350 Standorten in Deutschland vertreten. Das Unternehmen plant, zu wachsen. Ziel sind 800 Filialen bundesweit.

Während Woolworth die Neueröffnung kräftig feierte, kam von den Besuchern aber auch Kritik. Gundula Sittel (64) aus Pinneberg gehörte etwa dazu. „Ich bin froh, dass wir verschiedene Geschäfte in Pinneberg haben“, sagte sie. Sie sei kein Internetkäufer und lege Wert darauf, vor Ort beraten zu werden. Es fehlten in Pinneberg jedoch Geschäfte mit ausgefallenen Waren. Ähnlich äußerte sich Barbara Bergmann (61) aus Pinneberg: „Ich würde mir mehr individuelle Läden wünschen und Produkte, die man nicht überall findet.“ Das gestalte einen Bummel interessanter. „Ich trauere um jede Ladenfläche, die hier leer steht“, sagte Bergmann. Am ehemaligen Woolworth-Laden bestünde nun wieder ein Leerstand.

Dort soll demnächst Kik einziehen – doch aktuell ist alles dunkel und kahl. Das ist in den neuen Woolworth-Räumen nun vorbei: Im Mai teilte der Passagenbetreiber AVW AG mit, dass der Mietvertrag über mindestens zehn Jahre laufe.