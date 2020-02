Gemeindefinanzen : Es geht vor allem um die Steuererhöhungen: Halstenbeker Haushalt sorgt für Krach

Das sind die Beschlüsse der Gemeindevertretung: Schulhof Grundschule Bickbargen: Variante 2 wird umgesetzt mit Kautschuk statt Kunstrasen auf dem Soccerfeld. Es wird ein Wasseranschluss gelegt für den eventuellen Einbau eines Wasserspiels. Kosten: 760.000 Euro (160.000 Euro in 2020 und jeweils 300.000 in 2021 und 2022). Sportplatz Bickbargen: wird saniert und umgebaut. Im Herbst 2021 soll er fertig sein. 117.300 Euro Planungskosten in 2020 und 765.200 Euro Baukosten in 2021. Dachsanierung DRK: 250.000 Euro für ein neues Gründach werden bereitgestellt. Es wird noch geprüft, ob eine andere Dachvariante möglich ist. Erzieherausbildung PiA: Es werden 65.200 Euro für die Finanzierung und Einrichtung von insgesamt sieben vergüteten praxisintegrierten Ausbildungsplätzen (PiA) zum Erzieher bereitgestellt. Straße Am Bahndamm: Der Ausbau wurde einstimmig abgelehnt. Damit fallen annähernd 1 Million Euro in 2020 und 2021 weg. Rampe Am Schützenplatz: Das Projekt wurde bis auf Weiteres zurückgestellt. Strompreise: Erhöhung der Arbeitspreise in der Grundversorgung ab 1. April 2020 um 1,80 Cent/Kilowattstunde netto. Ein Haushalt, der 3.000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, hat dadurch insgesamt Mehrkosten von 64,50 Euro oder knapp 5,40 Euro pro Monat. Hundesteuer: Es gilt eine neue Satzung. Die Höhe der Steuer bleibt unverändert. Vergnügungssteuer: wird angehoben von 12 auf 20 Prozent. Stellenplan: Der aktuell von seiner Arbeit freigestellte Personalratsvorsitzende wird hauptamtlich eingestellt. Ein zusätzlicher Tiefbauingenieur wird auf Antrag der CDU und der Grünen nur mit 30 Stunden in der Woche statt 40 eingestellt. Der Umweltberater wird in Vollzeit eingestellt und auf Antrag der Grünen auch für Landschaftsökologie zuständig sein. Anträge der CDU, den Umweltberater bei 30 Stunden pro Woche zu belassen und eine generelle Einstellungssperre von drei Monaten einzuführen, wurden abgelehnt.