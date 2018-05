Es geht in die Stichwahl

Keiner der drei Tornescher Bürgermeisterkandidaten erreicht absolute Mehrheit / Kählert (parteilos) deutlich vor Janz (CDU)

von Jan Schönstedt

07. Mai 2018, 16:09 Uhr

Die Tornescher werden für den 27. Mai erneut an die Wahlurnen gerufen. Keiner der drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt der Stadt konnte gestern die absolute Mehrheit erringen. Zwar erhielt die parteilose Kandidatin und Amtsleiterin Sabine Kählert mit 47,2 Prozent deutlich die meisten Stimmen. Die für einen Wahlsieg im ersten Durchgang erforderliche 50-Prozent-Marke verfehlte sie jedoch. Und so tritt die 57-Jährige in einer Stichwahl gegen CDU-Kandidat Bernhard Janz an, der 37,7 Prozent der Stimmen erhielt. Einen Achtungserfolg konnte die Polizeibeamtin Meike Münster verbuchen. Für die parteilose Kandidatin votierten 15,1 Prozent der Wähler.

Die Verantwortlichen in der Verwaltung schienen gestern den richtigen Riecher bewiesen zu haben. Denn Blumen für einen möglichen Wahlsieger standen nicht bereit. Ob Missgeschick oder korrekte Vorahnung − rasch stand gestern fast, dass keiner der drei Kandidaten im ersten Versuch die absolute Mehrheit erreichen würde. Dennoch war das Ergebnis eindeutig: Knapp 700 Stimmen oder 9,5 Prozentpunkte betrug der Vorsprung von Kählert auf Janz.

Die Amtsleiterin betonte, dass sie sich sehr über das Ergebnis freue, auch wenn es jetzt noch nicht ganz gereicht habe. Für ihre Kollegen im Rathaus habe sie sich einen Sieger im ersten Wahlgang gewünscht, betonte die 57-Jährige. Denn die müssen nun in drei Wochen nochmal an die Arbeit. Sie selbst blicke optimistisch auf die Stichwahl, betonte Kählert.

Auch Janz zeigte sich zuversichtlich, in drei Wochen, die Mehrheit der Stimmen zu erhalten. Er sei zufrieden mit dem Ergebnis, schließlich hätten sich mehr als 2300 Tornescher für ihn entschieden. „Ich bin sehr froh, so viele Menschen erreicht zu haben“, sagte der 55-Jährige. Aus dem Rennen, aber sehr zufrieden mit ihrem Abschneiden: Maike Münster freute sich über 15,1 Prozent der Stimmen. Sie habe sehr nette Begegnungen mit Torneschern gehabt und viele positive Rückmeldungen erhalten, sagte die 37-Jährige. Sie wolle die Stadt weiter im Blick behalten und „vielleicht wird die Stelle in sechs Jahren wieder frei“, sagte sie mit Blick auf die nächste Bürgermeisterwahl. Eine Wahlempfehlung für die Stichwahl wollte sie zwar nicht aussprechen, dennoch betonte sie: „Ich wünsche Bernhard Janz alles Gute.“ Am 27. Mai reicht die relative Mehrheit, um Nachfolger von Amtsinhaber Roland Krügel (CDU) zu werden. Krügel geht nach 32 Jahren als Rathauschef in den Ruhestand.